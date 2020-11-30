Siêu âm thấy con không có tay chân, mẹ quyết sinh ra bất chấp bị chồng bỏ và cái kết ngỡ ngàng sau 6 năm

Thế giới 30/11/2020 15:15

Sau khi sinh con bị khuyết tật, người mẹ phải dọn ra khỏi nhà vì bị nhà chồng ghẻ lạnh. Nhiều năm trôi qua, bé gái đã khôn lớn và trở thành niềm tự hào của mẹ.

Ông bố bà mẹ nào cũng mong con sinh ra được khỏe mạnh, xinh xắn. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng được may mắn. Rất nhiều em bé đã phải chịu thiệt thòi ngay từ lúc lọt lòng vì những khiếm khuyết trên cơ thể. 

Một bà mẹ họ Zhang (sống tại Trung Quốc) cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự vì sinh con bị dị tật. Theo Sina, trong lúc khám tiền hôn nhân, bác sĩ đã cảnh báo vợ chồng chị Zhang rằng con của họ khả năng cao sẽ mắc bệnh di truyền bẩm sinh. Tuy nhiên đôi vợ chồng đã bỏ qua lời khuyên của bác sĩ. 

Sau khi kết hôn không lâu thì chị Zhang mang thai. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ, cô đi siêu âm thì được bác sĩ thông báo đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh. Dù đã kiểm tra nhiều lần nhưng kết quả vẫn cho thấy em bé không có tay chân. Vợ chồng chị Zhang bị sốc nặng, đặc biệt phía nhà chồng một mực khuyên chị bỏ thai.

Tuy nhiên người mẹ không nỡ bỏ đi đứa con trong bụng. Dù được mọi người khuyên can nhưng chị Zhang vẫn quyết sinh đứa trẻ ra. 

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Biết con không có tay chân nhưng bà mẹ vẫn quyết sinh ra - Ảnh: Sina

Làm mẹ vốn đã chẳng dễ dàng, làm mẹ của một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh lại càng khó khăn hơn gấp bội. Cô Zhang gần như đã vắt kiệt sức lực của bản thân để chăm lo cho con. Thậm chí có lần chồng và mẹ chồng của cô Zhang còn bí mật bỏ rơi đứa trẻ. May mắn là bà mẹ đã tìm ra và đưa con về nhà. Không thể chịu đựng được sự ghẻ lạnh của nhà chồng, chị Zhang quyết định ly hôn và đưa con rời khỏi nhà chồng.

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Người mẹ một mình chăm lo con gái khuyết tật - Ảnh: Sina

Nhiều năm trôi qua, hiện con gái cô Zhang đã 6 tuổi và đang học tiểu học. Tuy chịu nhiều thiệt thòi từ lúc lọt lòng nhưng cô bé vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Thành tích học tập của bé còn đứng đầu lớp, thường xuyên được nhà trường tuyên dương và là tấm gương để các bạn noi theo. Chị Zhang vô cùng tự hào về con gái và cảm thấy những vất vả, khó khăn suốt 6 năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận cảm phục.

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Bé gái 6 tuổi có thành tích học tập đứng đầu lớp khiến mẹ vô cùng tự hào - Ảnh: Sina

"Đúng là không gì bao la bằng tình mẹ"; "Vì con mẹ có thể làm tất cả"; "Mong bé gái luôn khỏe mạnh, học giỏi, lớn lên làm được thật nhiều điều có ích cho xã hội"; "Nếu đã khám tiền hôn nhân thì nên nghe lời khuyên của bác sĩ"..., dân mạng bình luận. 

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện cảm động bé gái dị tật

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