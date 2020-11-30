Cặp đôi sinh viên hôn đắm đuối như muốn nuốt cả môi ngay giữa lớp, phản ứng ngượng chín mặt của 'kẻ thứ ba' gây sốt

Hành động phản cảm của đôi nam nữ trong lớp học khiến nhiều người bức xúc. Đặc biệt, thái độ "kẻ thứ ba" ngay gần đó cũng làm dân mạng không thể nhịn cười.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp đôi học sinh hành động phản cảm ngay giữa lớp học khiến dân tình xôn xao. Dẫu biết thể hiện tình cảm là quyền tự do cá nhân của mỗi người nhưng cũng không thể cổ xúy cho những hành động thiếu văn hóa, gây ảnh hưởng đến người khác.

Theo hình ảnh trong clip, một đôi nam nữ đang ngồi trong lớp học bất ngờ quay sang hôn nhau say đắm. Dù xung quanh có không ít bạn học đang nhìn nhưng cặp đôi vẫn chẳng mảy may để ý. Một nam sinh viên gần đó thấy cảnh tượng này đã ngại ngùng không nói nên lời. Nhìn nụ cười trừ đầy vẻ khó xử, dân mạng không khỏi vừa thương vừa buồn cười.

Hành động phản cảm của đôi nam nữ trong lớp gây bão mạng - Ảnh: ETtoday

Biểu cảm ngượng ngùng của nam sinh viên ngồi gần đó gây sốt - Ảnh: ETtoday

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Hành động hôn nhau của hai bạn ấy không xấu, nhưng cũng phải coi là diễn ra ở đâu. Lớp học không chấp nhận những điều như vậy"; "Không hiểu nghĩ gì mà làm vậy được"; "Thanh niên ngồi sau chắc FA phải không. Tội dễ sợ!"; "Trời ơi có ăn có học mà làm gì kỳ cục vậy"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-sinh-vien-hon-dam-duoi-nhu-muon-nuot-ca-moi-ngay-giua-lop-phan-ung-nguong-chin-mat-cua-ke-thu-ba-gay-sot-388574.html