Rúng động: Gã biến thái ngang nhiên tóm cổ bé gái kéo vào bụi rậm giữa ban ngày ban mặt, nhân chứng sự việc kinh hãi và kết cục bất ngờ

Thế giới 14/09/2021 14:28

Bé gái đang đi bộ một mình trên đường thì bất ngờ một gã đàn ông xuất hiện từ phía sau và kéo vào bụi rậm.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh trên một con đường vắng vẻ ở thị trấn Solnechnogorsk, Moscow, Nga, một gã biến thái đã có hành động đồi bại giữa ban ngày khiến người xem không khỏi bức xúc. Cụ thể, một bé gái đang đi bộ một mình trên đường thì bất ngờ bị gã đàn ông đi từ phía sau bước đến gần rồi bất thình lình ghì chặt tay vào cổ cô bé và đẩy vào một bụi rậm gần đó.

May mắn, một phụ nữ ở địa phương đã chứng kiến vụ việc kinh hoàng này nên la hét thật to. Chính vì vậy đã khiến tên biến thái hoảng sợ, hắn lo sẽ bị phát hiện nên đã thả bé gái và chạy trốn. Sau vụ việc, trên mặt và quanh cổ bé gái còn hằn những vết bầm tím vì bị gã này tấn công quá mạnh.

Nạn nhân kể với cảnh sát rằng cháu bị gã đàn ông lạ không rõ danh tính đánh vào mặt. Khi hắn đưa tay ghì cổ cô bé, hắn thì thầm vào tai em câu nói khó hiểu: "Em muốn sống sao?". Các nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm ngay sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, họ không công bố danh tính nghi phạm. 

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Gã biến thái tóm cổ bé gái từ sau lưng rồi kéo vào rừng cây - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn video về vụ tấn công sau khi chia sẻ trên khắp mạng xã hội ở Nga đã được lan truyền tốc độ chóng mặt. Đầu tháng 9 vừa qua, một người đàn ông Nga đã giết chết người bạn thân nhất và chôn trong rừng sau khi người này phát hiện anh ta hãm hiếp con gái 9 tuổi của mình.

Camera an ninh ghi lại được khoảnh khắc hắn mua đồ ăn cho các em trước khi làm hại và kết liễu cuộc đời chúng. Trước đó, vào tháng 8, hai thiếu niên 19 và 15 tuổi cũng đã bị bắt giữ vì tội hãm hiếp và giết một bé gái 12 tuổi. Thi thể cô bé được tìm thấy dưới đáy giếng ở thị trấn Nizhnyaya Koya, Siberia.

Ngài Mikhail Yemelyanov - Phó chủ tịch Quốc hội Nga nói: "Chúng tôi tin rằng những kẻ giết người và ấu dâm nên đối mặt với án tử hình". Ông cho rằng nước Nga nên bãi bỏ lệnh cấm sử dụng án tử hình do Hội đồng châu Âu đưa ra, đồng thời nói thêm: "Những kẻ vô lại như vậy phải bị tử hình. Chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện điều này".

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