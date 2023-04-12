Phát hiện xác ướp nguyên vẹn của cụ sóc 30 ngàn năm tuổi thời Kỷ băng hà hé lộ nhiều bí mật

Thế giới 12/04/2023 15:41

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho con sóc đất Bắc Cực đã được ướp xác là 'Hester' là nó được tìm thấy ở gần Hester Creek thuộc khu vực Klondike của Yukon ở tây bắc Canada.

Mới đây, các nhà khoa học đã xác nhận rằng chùm lông bí ẩn được tìm thấy ở Bắc Canada là xác ướp của một con sóc 30.000 năm tuổi.

Các chuyên gia tin rằng sinh vật Thời kỳ băng hà này có thể đang ngủ đông khi chết vì nó được phát hiện cuộn tròn lại thành một quả cầu.

Nó được tìm thấy vào năm 2018 do các thợ mỏ ở lãnh thổ Yukon, gần một trại khai thác vàng cũ gần biên giới Alaska.

Grant Zazula, một nhà cổ sinh vật học của chính phủ Yukon, nói với CBC News : “Không thể nhận ra nó cho đến khi bạn nhìn thấy những bàn tay nhỏ này và những móng vuốt này, rồi bạn nhìn thấy một cái đuôi nhỏ, rồi bạn nhìn thấy đôi tai. Chúng thật thú vị”.

Phát hiện xác ướp nguyên vẹn của cụ sóc 30 ngàn năm tuổi thời Kỷ băng hà hé lộ nhiều bí mật - Ảnh 1
Một con sóc đất Bắc Cực, cùng loài với con Hester được phát hiện. Ảnh: Getty

Sắp tới mẫu vật sẽ được trưng bày công khai tại Trung tâm Trình diễn Yukon Beringia ở Whitehorse, Canada.

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho con só nơi vùng đất Bắc cực này là “Hester” vì nó được tìm thấy gần Hester Creek thuộc khu vực Klondike của Yukon ở tây bắc Canada

Khu vực này trước đây đã khai quật một số mẫu vật động vật được bảo quản tốt từ hàng chục nghìn năm trước, bao gồm hải ly khổng lồ, voi ma mút con và sói con.

“Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng anh chàng nhỏ bé này đã chạy quanh Yukon vài nghìn năm trước”, chính quyền Yukon đã viết trong một bài đăng trên Facebook về con sóc vào tháng trước.

Khu vực Klondike được biết đến là nơi chứa nhiều các hóa thạch của Kỷ băng hà. Trên trên thực tế, chỉ mới năm ngoái, một người khai thác đã tìm thấy một con voi ma mút lông mịn 30.000 năm tuổi được bảo quản hoàn hảo .

Hình ảnh cho thấy da của nó vẫn còn nguyên vẹn với những sợi lông bám vào cơ thể.

Một phân tích tiếp theo cho thấy con voi này là cái và sống cùng với những con ngựa hoang, sư tử hang động và bò rừng khổng lồ. Tất cả bọn chúng đều đã từng lang thang trên vùng đất Yukon hàng ngàn năm trước đây.

 

Phát hiện xác ướp nguyên vẹn của cụ sóc 30 ngàn năm tuổi thời Kỷ băng hà hé lộ nhiều bí mật - Ảnh 2
Sóc đất Bắc Cực thường làm tổ trong lòng đất. Ảnh: Getty

Không giống như voi ma mút lông mịn, sóc đất Bắc Cực vẫn sinh sống ở Yukon và Alaska ngày nay.

Các loài động vật vẫn sống sót qua Kỷ băng hà, đó là lý do tại sao các nhà khoa học thấy chúng rất hấp dẫn vì họ muốn nghiên cứu xem liệu chúng có thể chịu được những thay đổi khí hậu trong tương lai hay không. 

Ông Zazula cho biết có thể học được nhiều điều từ việc phát hiện ra xác ướp con sóc.

Ông nói: “Những loài động vật mà chúng ta có ở đây ngày nay thực sự khá khó khăn, bởi vì chúng đã phải chịu đựng rất nhiều thay đổi trong quá khứ. Vì vậy, đó là một bài học thực sự quan trọng trong việc cố gắng suy nghĩ xem biến đổi khí hậu sẽ tác động đến những loài động vật này như thế nào trong tương lai”.

Các chuyên gia không thể cố gắng mở phần còn lại của con sóc hóa thạch vì chúng quá mỏng manh.

Do đó, họ đã nhờ đến sự trợ giúp của một phòng khám thú y có máy X-quang.

Điều này tạo ra những hình ảnh hấp dẫn tiết lộ một bộ xương nguyên vẹn đáng kể, mặc dù phân tích không thể làm sáng tỏ con sóc đã chết như thế nào.

Tuy nhiên, người ta lo ngại rằng xương của con sóc sẽ bị thoái hóa do canxi bị rò rỉ theo thời gian, vì vậy việc bộ xương ở trong “tình trạng tuyệt vời” là một điều ngạc nhiên đáng hoan nghênh đối với các nhà nghiên cứu.

Họ tin rằng con Hester này còn trẻ và rất có thể đang ngủ đông khi chết.

Những con sóc đất sống ở Bắc Cực cuộn tròn thành những quả bóng theo cách tương tự để ngủ đông bên trong những chiếc tổ dưới lòng đất.

Theo Daily Mail

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Từ khóa:   động vật sóc khoa học

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