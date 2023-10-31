Phẫn nộ người mẹ đang tâm hành hạ con đẻ mới 5 tuổi: Phải cắt cụt 2 bàn chân, bị động kinh và tổn thương mắt

Thế giới 31/10/2023 11:56

Cháu bé nói "mẹ bắt đứng trong thau nước, lúc nước lạnh, lúc dội nước sôi và không cho con ăn cơm."

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ Sina, một bé trai 5 tuổi ở Nam Thông (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) nghi bị mẹ ruột bạo hành đến mức phải cưa cả hai chân.

Trả lời báo chí Trung Quốc hôm 30/3, ông Môn - bố của cháu bé, cho biết, trước khi phẫu thuật, hai bàn chân của cháu sưng đỏ, ngón chân cái thậm chí chuyển sang màu đen.

Cũng theo ông Môn, cháu bé nói "mẹ bắt đứng trong thau nước, lúc nước lạnh, lúc dội nước sôi và không cho con ăn cơm."

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị hoại tử hai bàn chân và phải cưa bỏ ngay lập tức.

Ngoài ra, theo hồ sơ bệnh án, cháu bé cũng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chức năng đa cơ quan, suy dinh dưỡng nghiêm trọng kèm theo tình trạng xuất huyết do chấn thương.

Sau khi phẫu thuật, cháu bé mắc thêm chứng tăng áp lực nội sọ, thị lực giảm dần, rất khó để phục hồi.

Được biết, ông Môn sinh sống và làm việc tại An Huy, trong khi mẹ và con trai sống ở Nam Thông. Hiện, mẹ của cháu bé đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Phẫn nộ người mẹ đang tâm hành hạ con đẻ mới 5 tuổi: Phải cắt cụt 2 bàn chân, bị động kinh và tổn thương mắt - Ảnh 1
Bị người mẹ tàn ác hành hạ đến mức phải cắt cụt 2 bàn chân, bị động kinh và tổn thương mắt, bé trai 6 tuổi vẫn nhớ mong mẹ, cho rằng mẹ bị bệnh nên mới đánh mình - Ảnh: Sina

Sau 9 tháng xảy ra vụ việc, theo VTC News dẫn nguồn từ Sina, các bác sĩ cập nhật, bé bị tổn thương thần kinh thị giác ở cả hai mắt - khuyết tật mức độ 1; cụt cả hai bàn chân - khuyết tật mức độ 3; động kinh tâm thần - khuyết tật mức độ 2. Đây là những tổn thương do mẹ ruột của bé gây ra.

Khác với lo lắng của nhiều người rằng sau khi trải qua những chấn thương nặng như vậy, cháu bé sẽ trở nên ít nói, không muốn giao tiếp, thực tế cậu bé vẫn rất vui vẻ, hoạt bát và thân thiện với mọi người. Nếu không nhìn thấy cơ thể khuyết tật ấy mà chỉ nhìn nụ cười, ánh mắt cháu bé, thật khó tưởng tượng cậu bé đã trải qua những ác mộng kinh hoàng.

Vào ngày 12/10 vừa qua, khi bị đưa ra xét xử, Cố Tiểu Lệ - mẹ của cháu bé mới bật khóc và bày tỏ sự hối hận, nhưng tòa án không thể hiện sự khoan hồng. Do vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ, tòa chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về mức án dành cho người mẹ máu lạnh này.

Phẫn nộ người mẹ đang tâm hành hạ con đẻ mới 5 tuổi: Phải cắt cụt 2 bàn chân, bị động kinh và tổn thương mắt - Ảnh 2
Cháu bé nói "mẹ bắt đứng trong thau nước, lúc nước lạnh, lúc dội nước sôi và không cho con ăn cơm." - Ảnh: Sina

Điều khiến dư luận càng thêm phẫn nộ với Cố Tiểu Lệ và đau lòng, thương cảm cho cháu bé là, đứa trẻ tội nghiệp này dù bị bạo hành dã man đến thương tật nhưng vẫn luôn thương yêu mẹ. cháu bé nói bé nhớ mẹ, cho rằng mẹ đánh đập mình là do mẹ bị bệnh chứ không phải vì ghét bỏ cháu bé.

"Mẹ cháu chỉ đang bị bệnh thôi, hiện tại đang đi chữa rồi. Chữa khỏi bệnh, mẹ sẽ về với cháu", câu nói ngây thơ của cháu bé khiến nhiều người rơi nước mắt vì thương cảm, xót xa.

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