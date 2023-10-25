Vướng tóc vào cống ở bể bơi, bé gái đuối nước dưới dáy bể, gia đình hoảng hốt kêu cứu

Thế giới 25/10/2023 09:28

Thấy cháu bé nhảy xuống bể bơi sâu 1,5 mét và không trở lại mặt nước, gia đình hốt hoảng kêu cứu. Mọi người phát hiện cô bé mắc kẹt ở đáy bể do mái tóc bị hút vào ống tuần hoàn nước.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Mirror, sự việc xảy ra ngày 21/10 vừa qua tại Doutor Camargo, thuộc bang Parana, Brazil, khi cô bé Valentina Oliveira Mancano (9 tuổi) tham gia một sự kiện do nhà thờ địa phương tổ chức.

Thấy Valentina nhảy xuống bể bơi sâu 1,5 mét và không trở lại mặt nước, gia đình hốt hoảng kêu cứu. Mọi người phát hiện cô bé mắc kẹt ở đáy bể do mái tóc bị hút vào ống tuần hoàn nước. May mắn là một y tá nhanh trí đã cứu mạng Valentina bằng cách nhảy xuống hồ bơi và cắt tóc của cô bé. Nạn nhân bị đuối nước trong hơn 3 phút.

Ngay khi đưa Valentina lên bờ, y tá này thực hiện các biện pháp hồi sức khẩn cấp, giúp khôi phục các dấu hiệu sinh tồn cho cô bé. 

Được gọi đến cấp cứu nạn nhân, các bác sỹ phải mất 5 phút mới đến hiện trường. Sau đó, Valentina được đưa đến Bệnh viện Metropolitano de Maringa trong tình trạng nguy kịch. Sau mấy ngày điều trị tích cực, hiện cô bé đã khá ổn định, đang hồi phục trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Vướng tóc vào cống ở bể bơi, bé gái đuối nước dưới dáy bể, gia đình hoảng hốt kêu cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc như trên, trước đó, theo VOV dẫn từ The NewYork Times, một bé gái 9 tuổi ở Brazil đã chết đuối trong bữa tiệc sinh nhật của bà mình do tóc vướng vào cống bể bơi, khiến cô bé bị mắc kẹt dưới nước.

Gia đình của Faria đã cố gắng giải cứu cô bé, nhưng vào thời điểm được kéo lên khỏi mặt nước, cô bé đã tắt thở. Tóc của Faria vẫn còn dính trong cống thoát nước của bể bơi.

Cha của Faria đã cố gắng hồi sức cấp cứu cho cô bé nhưng bé gái đã không qua khỏi và tử vong tại một bệnh viện địa phương. “Chúng tôi vô cùng đau xót khi nhận được thông tin học sinh thân yêu của của chúng tôi, Mariana dos Anjos Faria, đã qua đời”, trường tiểu học của Faria cho biết trong một thông báo.

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