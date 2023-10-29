Cầu kính trong khu du lịch bị vỡ, 1 du khách rơi xuống sông thiệt mạng, 3 người bị thương

Thế giới 29/10/2023 08:42

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và thiết lập hiện trường vụ án. Trước đó, ban quản lý điểm du lịch từng bị cáo buộc bỏ qua các khiếu nại về sự an toàn của cây cầu.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Daily Mail, thảm kịch xảy ra khi 11 khách du lịch đang đi qua chiếc cầu kính Geong ở Trung Java (Indonesia) vào khoảng 10h ngày 25/10. Cây cầu này cao khoảng 10m so với mặt đất.

Hai người lọt qua sàn kính vỡ, rơi xuống rừng thông Limpakuwus bên dưới. Một người sau đó được tuyên bố là đã chết. Người còn lại bị thương nhẹ.

Hai du khách khác bị thương sau khi cố bám vào khung sắt của cây cầu kính bị vỡ, sau đó được mọi người cứu thoát.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và thiết lập hiện trường vụ án. Trước đó, ban quản lý điểm du lịch từng bị cáo buộc bỏ qua các khiếu nại về sự an toàn của cây cầu.

Cầu kính trong khu du lịch bị vỡ, 1 du khách rơi xuống sông thiệt mạng, 3 người bị thương - Ảnh 1

Cầu kính tại điểm tham quan ở Indonesia bị vỡ khiến 1 du khách tử vong - Ảnh cắt từ clip

Theo Dân Trí dẫn nguồn từ Straits Times, Sunarto - một trong những công nhân có mặt tại hiện trường - cho biết đã nghe thấy tiếng kính vỡ vào khoảng 10h. 

Cảnh sát điều tra vụ việc và phong tỏa hiện trường trong bối cảnh có cáo buộc ban quản lý điểm du lịch đã bỏ qua các khiếu nại về sự an toàn của cây cầu.

Ekop Purnomo, Chủ tịch Hợp tác xã rừng thông Limpakuwus, đã liên hệ với ban quản lý cầu kính hồi tháng 4 khi cây cầu được thông xe để yêu cầu đánh giá an toàn.

Purnomo cho biết có tới 5% du khách khiếu nại trên mạng xã hội về chất lượng cầu. Tuy nhiên, người quản lý đã không tham dự họp để rà soát tiêu chuẩn mà cử đại diện đến thay. 

Cảnh sát địa phương yêu cầu đóng cửa rừng thông - nơi được quản lý tách biệt với cầu kính - để phục vụ công tác điều tra. 

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