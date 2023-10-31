Bị chó từ tầng cao rơi trúng người, thai phụ gãy xương, chấn thương đầu, tình trạng nguy kịch

Thế giới 31/10/2023 09:56

Thai phụ 27 tuổi đang đi dạo cùng mẹ trên đường thì bị một chú chó Rottweiler rơi từ ban công tầng 3 xuống nện trúng đầu.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Mirror, sự việc xảy ra ngày 27/10 tại Via Frattina, trung tâm thành phố cổ Rome (Italy). Thai phụ 27 tuổi đang đi dạo cùng mẹ trên đường thì bị một chú chó Rottweiler rơi từ ban công tầng 3 xuống nện trúng đầu.

Rất nhiều khách du lịch và chủ cửa hàng gần khu vực đó vội lao tới hỗ trợ người phụ nữ và chú chó. Thai phụ được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy tay và nghi ngờ có chấn thương ở đầu, tình trạng rất nguy kịch. Rất may là thai nhi vẫn ổn, nhịp tim đều.

Bị chó từ tầng cao rơi trúng người, thai phụ gãy xương, chấn thương đầu, tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Chú chó Cody - Ảnh: Daily Mail

Còn chú chó có tên Cody dù được bác sĩ thú y cấp cứu nhưng vẫn chết sau 2 giờ xảy ra tai nạn. Cảnh sát cho rằng có thể Cody bị ngã do đuổi theo những con mèo ở căn hộ phía trên.

Chủ của Cody, chị Emilia Mikela Pawlak (41 tuổi) chia sẻ với truyền thông: "Tôi không biết chuyện đó xảy ra thế nào. Tôi đang ở trong phòng tắm, Cody luôn ở bên cạnh tôi và không hiểu nó lao ra ban công bằng cách nào". Emilia đã bị cảnh sát thẩm vấn và không thể giải thích tại sao con chó lại rơi khỏi ban công. 

Một nhân viên ở cửa hàng gần hiện trường nói với truyền thông: "Tôi nghe một tiếng nổ lớn giống như một vụ tấn công khi con chó rơi từ ban công tầng 3 xuống, cứ nghĩ đó là một phát súng. Sau khi ra ngoài hiện trường, tôi mới thấy đó là một vụ tai nạn, không phải tiếng súng nổ".

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp nói trên. Trước đó, theo Dân Trí dẫn nguồn từ Medium, như trường hợp của người phụ nữ Trung Quốc dưới đây. Cô đã bị bất tỉnh và gãy xương cổ vì một chú chó... "từ trên trời rơi xuống" trúng mình lúc đang đi bộ trên vỉa hè.

Bị chó từ tầng cao rơi trúng người, thai phụ gãy xương, chấn thương đầu, tình trạng nguy kịch - Ảnh 2
Cô gái bất tỉnh sau sự cố hy hữu - Ảnh: Medium

Sự việc xảy ra tại thành phố Bạch Vân (tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc) và được camera giám sát ghi lại. Sau khi rơi vào đầu cô gái này, chú chó dường như không bị chấn thương nào quá nghiêm trọng nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng cô gái thì lăn ra bất tỉnh.

Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện, nơi phải mất 12 phút sau cô mới có thể tỉnh lại. Các bác sĩ cho biết cô gái đã bị gãy 3 xương cổ sau vụ tai nạn hy hữu này, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

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