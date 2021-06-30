‘Nữ tử tù xinh đẹp nhất’ bị bắt ở tuổi 20 và yêu cầu trước khi chết khiến những ai chứng kiến đều chết lặng

Thế giới 30/06/2021 18:30

Bị bắt ở tuổi 20 vì buôn hàng cấm, ‘nữ tử tù xinh đẹp nhất’ đã đưa ra một yêu cầu vô cùng đặc biệt trước khi chết khiến những người chứng kiến đều nhói lòng.

Có lẽ nhiều người Trung Quốc vẫn còn ấn tượng với cái tên Đào Tĩnh, một cô gái xinh đẹp, sở hữu khuôn mặt ngây thơ nhưng lại bị bắt và nhận án tử hình vì buôn hàng cấm. Những ai theo dõi vụ án này đều thấy tiếc cho số phận và những gì Đào Tĩnh đã phải trải qua.

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 Đào Tĩnh vẫn luôn được người Trung Quốc gọi là 'nữ tử tù xinh đẹp nhất'

Đào Tĩnh sinh năm 1971 tại Vân Nam, Trung Quốc. Bố mẹ cô đều là công nhân làm việc ở địa phương nhưng khi Đào Tĩnh còn nhỏ bố mẹ cô đã ly hôn. Điều này đã ám ảnh tuổi thơ và cả cuộc đời sau này của Đào Tĩnh.

Đào Tĩnh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương nhưng cô khá nội tâm và nhu mì, đặc biệt cô không muốn giao tiếp với quá nhiều người. Về mặt học hành, học lực của Đào Tĩnh không có gì nổi bật, cô thường được các bạn nam trong trường theo đuổi vì nhan sắc xinh đẹp nhưng việc này lại khiến tâm lý của Đào Tĩnh bị ảnh hưởng, cuối cùng cô thi trượt đại học và đi làm ở một tiệm tóc.

Sau khi đi làm, cuộc sống của Đào Tĩnh dần dần ổn định vậy nhưng lúc này một người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô đã xuất hiện, người đó chính là Dương Bác. Dương Bác là người Myanmar gốc Hoa, người đàn ông này thường đến tiệm tóc nơi Đào Tĩnh làm việc. Vẻ ngoài xinh đẹp của Đào Tĩnh đã thu hút sự chú ý của người đàn ông luôn chứng tỏ mình giàu có này. Một thời gian sau, Dương Bác thúc giục Đào Tĩnh từ bỏ công việc đến sống với anh ta.

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 Vì những lời đường mật của Dương Bác, Đào Tĩnh sẵn sàng giúp người đàn ông này vận chuyển ma túy

Trước những lời đường mật của Dương Bác, Đào Tĩnh đã khờ khạo đồng ý. Những ngày sau đó, Dương Bác cho Đào Tĩnh tận hưởng cuộc sống xa hoa mà cả đời cô chưa bao giờ được thấy. Lúc này Đào Tĩnh chưa biết rằng Dương Bác là một tên tội phạm, và cũng không biết bản thân mình đang nằm trong móng vuốt của quỷ.

Khi Đào Tĩnh phát hiện ra người đàn ông bên cạnh mình là một tên trùm buôn bán ma túy, cô đã muốn cắt đứt quan hệ với Dương Bác. Vậy nhưng bằng những lời lẽ của mình, Dương Bác đã thuyết phục Đào Tĩnh ở lại. Không chỉ vậy, cô gái trẻ này còn đồng ý vận chuyển hàng cấm cho người tình. Sau nhiều lần vận chuyển thành công, cuối cùng Đào Tĩnh cũng bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh. Theo các quy định liên quan, tội danh của Đào Tĩnh đủ điều kiện kết án tử hình. Vậy nhưng xét thấy Đào Tĩnh bị lừa, các điều tra viên đã cho cô một cơ hội để lấy công chuộc tội, chỉ cần cô khai nơi trú ẩn của Dương Bác, Đào Tĩnh sẽ được khoan hồng.

Vậy nhưng điều đáng ngạc nhiên là Đào Tĩnh không hé răng nửa lời. Những lời nói của Dương Bác với Đào Tĩnh khiến cô trở thành một công cụ vận chuyển cứng đầu và tuyệt đối trung thành. Rất có thể với Đào Tĩnh, điều này chính là sự thể hiện cho tình yêu mà cô dành cho Dương Bác.

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 Trước khi chết, 'nữ tử tù xinh đẹp nhất' chỉ có một yêu cầu đó là tháo vòng tránh thai trong người mình ra

Cuối cùng, Đào Tĩnh cũng bị kết án tử hình. Trước khi chết, cô gái trẻ này đã đưa ra một yêu cầu khiến những cảnh sát chứng kiến đều không thể nói thành lời. Trước khi chết “nữ tử tù xinh đẹp nhất” muốn được tháo vòng tránh thai trong người ra. Hóa ra, sau khi quen biết Dương Bác, Đào Tĩnh nhiều lần mang thai nhưng người đàn ông này không chịu trách nhiệm nên đã yêu cầu cô phá thai và phải đặt vòng tránh thai. Trước khi chết, cô chỉ muốn tháo vật này ra khỏi người mình.

Yêu cầu của Đào Tĩnh trước khi chết khiến nhiều người chứng kiến chết lặng. Cô gái xinh đẹp đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời chỉ vì tiếp xúc với kẻ xấu mà dấn thân vào con đường phạm tội. Cho đến khi chết Đào Tĩnh mới nhìn thấy bộ mặt thật của Dương Bác. Nhiều năm trôi qua, rất nhiều người Trung Quốc vẫn còn nhớ đến vụ án của Đào Tĩnh như một bài học để giáo dục con cái.

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