'Nữ thư ký nóng bỏng' nhất Trung Quốc khiến CĐM bấn loạn vì body nuột nà đến từng milimet

Thế giới 24/01/2021 23:35

Nữ diễn viên Củng Tân Lượng được người hâm mộ mệnh danh là "nữ thư ký nóng bỏng" nhất Trung Quốc.

Củng Tân Lượng được nhiều người biết đến với vai diễn nữ thư ký gợi cảm trong bộ phim "Phi thành vật nhiễu". Dù chỉ là vai diễn phụ nhưng tên tuổi của Củng Tân Lượng lại bất ngờ vụt sáng sau tác phẩm này. Thậm chí, cô còn được cư dân mạng gọi với biệt danh "nữ thư ký nóng bỏng" nhất Trung Quốc.

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Củng Tân Lượng gây chú ý qua hàng loạt vai diễn nóng bỏng trong phim - Ảnh: Internet

Cũng từ đây, Củng Tân Lượng gặt hái được nhiều thành công. Thậm chí, cô còn lọt vào danh sách "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại giải thưởng điện ảnh Bách Hoa. Dần dần, cô trở thành người tình trong mộng lý tưởng của hàng triệu đàn ông.

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Nhan sắc nóng bỏng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Thời kỳ đỉnh cao, nữ thần gợi cảm 8X tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhờ gương mặt sắc sảo và body nóng bỏng, Củng Tân Lượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí với hình ảnh gợi cảm.

Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Củng Tân Lượng bất ngờ rút khỏi showbiz. Những thông tin về người đẹp cũng dần trở nên hiếm hoi. Theo Sina, nguyên nhân khiến cô đào nóng bỏng không còn chỗ đứng trong showbiz là vì phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhan sắc ngày càng tụt dốc không phanh. Thậm chí, "nữ thư ký nóng bỏng" năm nào còn bị so sánh với tuyến diễn viên 18 hiện nay.

Sau khi sự nghiệp lụi tàn, đường tình duyên của Củng Tân Lượng cũng lận đận không kém. Cô từng có mối tình dài 4 năm với thiên tài piano Lang Lang nhưng cuối cùng cũng "đường ai nấy đi".

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Từ khóa:   Củng Tân Lợi diễn viên Trung Quốc người đẹp thế giới

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