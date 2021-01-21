Đang livestream, hot girl xinh đẹp bất ngờ bị tuột áo lộ vòng 1 trước hàng nghìn khán giả

Thế giới 21/01/2021 22:38

Diện trang phục "nửa kín nửa hở" khi livestream, nữ streamer xinh đẹp bất ngờ gặp sự cố tuột áo và để lộ vòng 1 trước hàng nghìn khán giả.

Nữ streamer xinh đẹp người Trung có tên Wang Ying sở hữu lượng người hâm mộ khá đông đảo. Theo đó, trang Instagram cá nhân của cô nàng có tới hơn 164 nghìn lượt theo dõi. Trên mạng xã hội, Wang Ying thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hở bạo khoe body nóng bỏng đến người hâm mộ.

nu streamer xinh dep 1
Nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng của cô nàng hot girl xứ Trung - Ảnh: Internet

Mới đây, cái tên Wang Ying đã gây bão cộng đồng mạng khi cô nàng vô tình "lộ hàng" trên sóng. Cụ thể trong buổi livestream, nữ streamer diện áo ống croptop cực gợi cảm kết hợp cùng quần jeans ngắn cũn. Trong lúc đang trò chuyện với người hâm mộ, Wang Ying đưa tay ra phía sau để chỉnh áo, nào ngờ lại khiến chiếc áo bị xô lệch và rơi hẳn xuống dưới khiến toàn bộ vòng 1 của Wang Ying lộ ra trước mắt hàng nghìn khán giả.

nu streamer xinh dep 2
Khoảnh khắc Wang Ying chỉnh áo và gặp sự cố sau đó - Ảnh Internet

Nhận ra sự cố bất ngờ này, Wang Ying đã nhanh chóng tránh máy quay để mặc lại áo, sau đó lập tức tắt livestream. Mặc dù sự cố này chỉ diễn ra trong vòng 4 giây ngắn ngủi nhưng rất nhiều người đã kịp chụp lại hình ảnh rồi lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau đó, cái tên Wang Ying "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội Weibo lẫn Facebook.

Nhiều người chỉ trích và mỉa mai Wang Ying rằng chính cách ăn mặc quá táo bạo đã khiến cô nàng phải đối mặt với tình huống xấu hổ như vậy. Được biết trước đó, dù liên tục nhận về những bình luận chỉ trích về phong cách ăn mặc nhưng Wang Ying chẳng mấy để tâm. 

Nữ streamer xinh đẹp thực hiện thử thách 'ngửi ngực đoán người', dàn hot girl tham gia cũng gây choáng không kém

Nữ streamer xinh đẹp thực hiện thử thách 'ngửi ngực đoán người', dàn hot girl tham gia cũng gây choáng không kém

Để thu hút lượng người xem cho kênh cá nhân, nữ streamer xinh đẹp người Hàn có nickname Eddyrin liên tục gây choáng với những chiêu trò cực bá đạo trên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl xứ Hàn hot girl xinh đẹp nữ streamer hở bạo

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích