Đang livestream, hot girl xinh đẹp bất ngờ bị tuột áo lộ vòng 1 trước hàng nghìn khán giả

Diện trang phục "nửa kín nửa hở" khi livestream, nữ streamer xinh đẹp bất ngờ gặp sự cố tuột áo và để lộ vòng 1 trước hàng nghìn khán giả.

Nữ streamer xinh đẹp người Trung có tên Wang Ying sở hữu lượng người hâm mộ khá đông đảo. Theo đó, trang Instagram cá nhân của cô nàng có tới hơn 164 nghìn lượt theo dõi. Trên mạng xã hội, Wang Ying thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hở bạo khoe body nóng bỏng đến người hâm mộ.

Nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng của cô nàng hot girl xứ Trung - Ảnh: Internet

Mới đây, cái tên Wang Ying đã gây bão cộng đồng mạng khi cô nàng vô tình "lộ hàng" trên sóng. Cụ thể trong buổi livestream, nữ streamer diện áo ống croptop cực gợi cảm kết hợp cùng quần jeans ngắn cũn. Trong lúc đang trò chuyện với người hâm mộ, Wang Ying đưa tay ra phía sau để chỉnh áo, nào ngờ lại khiến chiếc áo bị xô lệch và rơi hẳn xuống dưới khiến toàn bộ vòng 1 của Wang Ying lộ ra trước mắt hàng nghìn khán giả.

Khoảnh khắc Wang Ying chỉnh áo và gặp sự cố sau đó - Ảnh Internet

Nhận ra sự cố bất ngờ này, Wang Ying đã nhanh chóng tránh máy quay để mặc lại áo, sau đó lập tức tắt livestream. Mặc dù sự cố này chỉ diễn ra trong vòng 4 giây ngắn ngủi nhưng rất nhiều người đã kịp chụp lại hình ảnh rồi lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau đó, cái tên Wang Ying "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội Weibo lẫn Facebook.

Nhiều người chỉ trích và mỉa mai Wang Ying rằng chính cách ăn mặc quá táo bạo đã khiến cô nàng phải đối mặt với tình huống xấu hổ như vậy. Được biết trước đó, dù liên tục nhận về những bình luận chỉ trích về phong cách ăn mặc nhưng Wang Ying chẳng mấy để tâm.

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