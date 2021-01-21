Bịt mắt rồi làm hành động phản cảm trên sóng, nữ streamer xinh đẹp nhận về vô số chỉ trích

Những hành động phản cảm của cô nàng streamer xinh đẹp người Hàn này khiến khán giả ngao ngán và liên tục để lại bình luận chỉ trích.

Park Haak là một trong những nữ streamer gợi cảm khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô nàng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ sắc vóc quyến rũ. Bên cạnh đó, kênh cá nhân của người đẹp luôn thu hút lượng người xem lớn bởi những khoảnh khắc táo bạo trên sóng.

Phong cách quen thuộc của nữ streamer - Ảnh: Internet

Cụ thể, Park Haak thường xuyên diện trang phục hở bạo lên sóng để phô diễn đường cong cơ thể qua những động tác, vũ đạo sexy. Chưa dừng lại ở đây, vừa qua, nữ streamer xinh đẹp đã gây bão mạng xã hội bởi đoạn clip với những hành động phản cảm khiến người xem "nhức mắt".

Theo đó, Park Haak xuất hiện với trang phục khá kỳ lạ với chiếc áo xuyên thấu gần như để lộ nội y bên trong kết hợp cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn và quần tất siêu gợi cảm. Điều đáng nói là những hành động sau đó của Park Haak. Cô nàng gây sốc khi tự xích cổ mình bằng một sợi dây, sau đó còn chuẩn bị một tấm vải đen để tự bịt mắt rồi thực hiện những động tác không thể sexy hơn.

Hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nữ streamer người Hàn đã nhận về vô số những chỉ trích, ném đá mạnh mẽ từ dư luận: "Cô ta đang làm gì vậy", "Quá sức phản cảm rồi", "Dường như khoe thân chưa đủ với cô ta", "Để câu view mà làm ra những thứ này sao", "Tôi cảm thấy khó chịu trước những clip của cô gái này", "Thật quá sức chịu đựng, tôi sẽ report kênh của cô ta", "Mặc kín đáo vào và đừng khoe thân nữa"...

Hiện tại, trang Youtube của cô nàng đã bị tạm ngưng và có khả năng Park Haak sẽ bị cấm kênh vĩnh viễn.

Ăn mặc chẳng giống ai để quảng cáo nội y, hot girl xinh đẹp để lộ vòng 1 đầy phản cảm và cái kết đắng lòng Loạt khoảnh khắc táo bạo của cô nàng hot girl xinh đẹp có nickname Tiffany đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bit-mat-roi-lam-hanh-dong-phan-cam-tren-song-nu-streamer-xinh-dep-nhan-ve-vo-so-chi-trich-393992.html