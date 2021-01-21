Nữ streamer xinh đẹp thực hiện thử thách 'ngửi ngực đoán người', dàn hot girl tham gia cũng gây choáng không kém

Để thu hút lượng người xem cho kênh cá nhân, nữ streamer xinh đẹp người Hàn có nickname Eddyrin liên tục gây choáng với những chiêu trò cực bá đạo trên sóng.

Vốn sở hữu gương mặt đáng yêu cùng vóc dáng nóng bỏng, Eddyrin được rất nhiều người yêu thích. Theo đó, trang cá nhân của nữ streamer xinh đẹp có tới hơn 500 nghìn nguời theo dõi.

Nhan sắc xinh đẹp của Eddyrin - Ảnh: Internet

Mới đây, Eddyrin đã khiến người hâm mộ được một phen "đứng ngồi không yên" khi tổ chức một trò chơi vô cùng thú vị ngay trên sóng livestream.

Theo đó, cô nàng cùng với những nữ đồng nghiệp xinh đẹp khác đã thực hiện thử thách "ngửi ngực đoán người". Những người tham gia sẽ bịt mắt và đoán tên của nhau thông qua việc ngửi vòng một. Chỉ cần nghe tên thử thách cũng đủ để khán giả phải tò mò và "xịt máu mũi" rồi.

Đặc biệt, Eddyrin còn là người chủ động bắt đầu trò chơi. Cô nàng thản nhiên ngửi vòng một của các mỹ nhân khác kèm theo những lời nhận xét vô cùng gợi cảm. Dàn khách mời của nữ streamer cũng thu hút sự chú ý không kém khi đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa.

Trò chơi của các người đẹp khiến khán giả 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Ở cuối đoạn clip, các cô nàng streamer xinh đẹp này còn liên tục có những động tác đụng chạm cơ thể nhau một cách đầy táo bạo. Thế nên, dù video được đánh giá là khá "sạch sẽ", không có bất kỳ phân cảnh hở hang quá đà nào nhưng vẫn khiến cho không ít netizen phải "đổ mồ hôi".

Sau khi đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội, tên tuổi của Eddyrin và các cô nàng streamer gợi cảm khác cũng được nhiều người biết tới hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-streamer-xinh-dep-thuc-hien-thu-thach-ngui-nguc-doan-nguoi-dan-hot-girl-tham-gia-cung-gay-choang-khong-kem-394081.html