Nữ streamer xinh đẹp thực hiện thử thách 'ngửi ngực đoán người', dàn hot girl tham gia cũng gây choáng không kém

Thế giới 21/01/2021 21:55

Để thu hút lượng người xem cho kênh cá nhân, nữ streamer xinh đẹp người Hàn có nickname Eddyrin liên tục gây choáng với những chiêu trò cực bá đạo trên sóng.

Vốn sở hữu gương mặt đáng yêu cùng vóc dáng nóng bỏng, Eddyrin được rất nhiều người yêu thích. Theo đó, trang cá nhân của nữ streamer xinh đẹp có tới hơn 500 nghìn nguời theo dõi.

nu streamer xinh dep 1
Nhan sắc xinh đẹp của Eddyrin - Ảnh: Internet

Mới đây, Eddyrin đã khiến người hâm mộ được một phen "đứng ngồi không yên" khi tổ chức một trò chơi vô cùng thú vị ngay trên sóng livestream. 

Theo đó, cô nàng cùng với những nữ đồng nghiệp xinh đẹp khác đã thực hiện thử thách "ngửi ngực đoán người". Những người tham gia sẽ bịt mắt và đoán tên của nhau thông qua việc ngửi vòng một. Chỉ cần nghe tên thử thách cũng đủ để khán giả phải tò mò và "xịt máu mũi" rồi. 

Đặc biệt, Eddyrin còn là người chủ động bắt đầu trò chơi. Cô nàng thản nhiên ngửi vòng một của các mỹ nhân khác kèm theo những lời nhận xét vô cùng gợi cảm. Dàn khách mời của nữ streamer cũng thu hút sự chú ý không kém khi đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa.

nu streamer xinh dep 2

nu streamer xinh dep 3
Trò chơi của các người đẹp khiến khán giả 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Ở cuối đoạn clip, các cô nàng streamer xinh đẹp này còn liên tục có những động tác đụng chạm cơ thể nhau một cách đầy táo bạo. Thế nên, dù video được đánh giá là khá "sạch sẽ", không có bất kỳ phân cảnh hở hang quá đà nào nhưng vẫn khiến cho không ít netizen phải "đổ mồ hôi".

Sau khi đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội, tên tuổi của Eddyrin và các cô nàng streamer gợi cảm khác cũng được nhiều người biết tới hơn.

Livestream tư vấn tài chính, gái xinh gây sốc khi diện áo 2 dây trễ nải, để lộ vòng 1 cả mét trước hàng nghìn khán giả

Livestream tư vấn tài chính, gái xinh gây sốc khi diện áo 2 dây trễ nải, để lộ vòng 1 cả mét trước hàng nghìn khán giả

Gái xinh lên sóng tư vấn tài chính cho người xem nhưng lại khiến dân mạng "mất tập trung" vì vòng 1 o ép nghẹt thở trước ống kính.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl xinh đẹp hot girl xứ Hàn nữ streamer hở bạo

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích