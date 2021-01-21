Livestream tư vấn tài chính, gái xinh gây sốc khi diện áo 2 dây trễ nải, để lộ vòng 1 cả mét trước hàng nghìn khán giả

Gái xinh lên sóng tư vấn tài chính cho người xem nhưng lại khiến dân mạng "mất tập trung" vì vòng 1 o ép nghẹt thở trước ống kính.

Pinyan là một trong những nữ streamer xinh đẹp vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ gương mặt thiên thần nhưng body lại nóng bỏng. Theo đó, cô nàng được nhiều người biết đến từ khi còn ngồi ghế nhà trường.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, thay vì lựa chọn lấn sân vào showbiz như các hot girl nổi tiếng khác thì Pinyan lại trở thành một nhà tư vấn, quản lý và hoạch định tài chính. Trên mạng xã hội, Pinyan thường xuyên livestream trò chuyện cùng khán giả và tư vấn tài chính online.

Vóc dáng nóng bỏng của nữ streamer - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, mỗi lần lên sóng, cô nàng hot girl này lại khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" vì loạt trang phục quá đỗi gợi cảm. Mới đây, Pinyan tiếp tục gây bão mạng xã hội khi diện áo 2 dây trễ nải để lộ vòng 1 hơn 100cm trước ống kính khiến người xem không thể tập trung.

Phong cách livestream quen thuộc của Pinyan - Ảnh: Internet

Được biết, trang cá nhân của Pinyan có tới hơn 700 nghìn người theo dõi. Theo đó, lượng người xem trên kênh của nàng hot girl này vẫn ngày càng tăng mạnh. Nhiều người cho rằng nguyên nhân giúp cô nàng được yêu thích không phải vì kiến thức kinh tế mà là những khoảnh khắc gợi cảm thu hút người xem.

Bên cạnh công việc chính là người tư vấn, hoạch định các phương án quản lý tài sản cho khách hàng thì nàng hot girl cũng dần lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Theo đó, cô nàng rất chăm chỉ làm mẫu ảnh cho các tạp chí cũng như những thương hiệu thời trang nội địa. Điều đáng nói là dù xuất hiện trong thần thái gợi cảm hay những bộ ảnh đời thường, Pinyan đều luôn chứng minh được sức hút của mình.

Ăn mặc chẳng giống ai để quảng cáo nội y, hot girl xinh đẹp để lộ vòng 1 đầy phản cảm và cái kết đắng lòng Loạt khoảnh khắc táo bạo của cô nàng hot girl xinh đẹp có nickname Tiffany đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/livestream-tu-van-tai-chinh-gai-xinh-gay-soc-khi-dien-ao-2-day-tre-nai-de-lo-vong-1-ca-met-truoc-hang-nghin-khan-gia-393991.html