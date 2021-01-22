Khoảnh khắc hot girl xứ Hàn diện trang phục "độc nhất vô nhị" khoe vòng 1 nóng bỏng trước ống kính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Hot girl xinh đẹp Leezy sinh năm 1986, cô là một trong những nữ Youtuber sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ giọng ca ngọt ngào và khả năng chơi piano vô cùng điêu luyện. Bên cạnh đó, Leezy còn được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng.

Vẻ ngoài nóng bỏng của Leezy - Ảnh: Internet

Theo đó, trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những đoạn clip khoe khả năng biểu diễn piano trước người hâm mộ. Kênh Youtube chuyên về âm nhạc này của Leezy nhận được khá nhiều sự quan tâm cũng như yêu thích từ khán giả.

Mới đây, nhiều cư dân mạng không khỏi bỡ ngỡ khi Leezy bất ngờ chuyển hướng sang phong cách sexy đầy táo bạo. Cụ thể, trong clip mới đây, cô nàng gây sốc khi xuất hiện trong bộ dạng "mặc như không" chỉ với một chiếc bikini làm từ vỏ sò trên người. Theo đó, nữ Youtuber vô tư để lộ vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính.

Trang phục táo bạo của cô nàng - Ảnh: Internet

Sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, kênh Youtube của Leezy bất ngờ được nhiều người tìm kiếm và hiện đã nhận được hơn 393 nghìn lượt theo dõi và tổng cộng hơn 43 triệu lượt xem. Tất cả các video cô nàng đăng tải đều nhận được vài trăm nghìn lượt xem, video nhiều nhất đã có hơn 3,3 triệu lượt xem và vẫn còn tăng lên theo thời gian.

Trên trang cá nhân, Leezy bắt đầu thường xuyên diện những bộ trang phục thiếu vải, không hở trên thì xẻ dưới, thậm chí đôi khi không cần mặc đồ lót. Mục đích chủ yếu của cô nàng là khoe vóc dáng nóng bỏng cùng vòng 1 căng tràn. Trên thực tế, không thể phủ nhận việc hot girl xinh đẹp dần nổi tiếng hơn sau khi thay đổi phong cách.

Đang livestream, hot girl xinh đẹp bất ngờ bị tuột áo lộ vòng 1 trước hàng nghìn khán giả Diện trang phục "nửa kín nửa hở" khi livestream, nữ streamer xinh đẹp bất ngờ gặp sự cố tuột áo và để lộ vòng 1 trước hàng nghìn khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-vong-1-ngoai-co-chi-bang-2-manh-vo-so-hot-girl-xinh-dep-khien-cdm-xit-mau-mui-vi-qua-tao-bao-394084.html