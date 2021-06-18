Theo dự đoán ban đầu khi nhìn thấy thi thể, các nhà điều tra cho rằng sự việc kinh hoàng này bắt nguồn từ sự thù hận của ai đó nên đã giết người và phi tang xác. Tuy nhiên, sau khi dập tắt được ngọn lửa, thi thể nạn nhân hé lộ ra nhiều điều không như dự đoán ban đầu.

Rạng sáng ngày 2/7/2012, các nhà điều tra nhận được tin khẩn được gọi đến từ một người dân vì phát hiện đám cháy lớn bên đường. Điều kinh hãi hơn, họ còn phát hiện trong ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội đó là thi thể của một cô gái. Sau khi nhận tin, các điều tra viên đã lập tức đến hiện trường vụ án để điều tra và xác định danh tính nạn nhân.

Sau vài giờ phát hiện thi thể, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nạn nhân là Megan Sharpton (24 tuổi), hiện đang sinh sống ở thành phố Tullahoma, Tennessee (Mỹ). Bên cạnh đó, họ cũng phát hiện được chiếc xe của nạn nhân cách hiện trường vụ án từ 15 - 20m.

Qua xem xét sơ bộ không thể xác định rõ danh tính của cô gái chỉ đoán được nạn nhân khoảng 20 tuổi. Trên thi thể cháy đen còn sót lại một số chi tiết nhận dạng là những hình xăm ngôi sao phía sau tai và chiếc áo sơ mi của trường điều dưỡng. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến các cảnh sát đặc biệt chú ý chính là chiếc áo xộc xệch và chiếc quần bị cởi khỏi vị trí thắt lưng.

Về phía gia đình, cha mẹ Megan chưa hề biết gì về sự việc đau lòng này. Khi cảnh sát liên lạc, gia đình cô gái như gục ngã khi nhận được tin dữ. Họ còn hé lộ thêm rằng trước đó, nữ sinh đã có dự định về ăn tối với gia đình nhưng sau đó bỗng thay đổi kế hoạch. Megan thông báo rằng cô vừa nhận một cuộc gọi phỏng vấn việc làm và hẹn sẽ trở về nhà sau khi buổi phỏng vấn kết thúc.

Nữ sinh xấu số Megan Sharpton (24 tuổi)

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Megan có trong tay một tương lai đầy hứa hẹn với ngành điều dưỡng. Gia đình chia sẻ rằng Megan là một cô con gái ngoan ngoãn, có bản lĩnh, luôn nỗ lực hết mình khi đi học và chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Không chỉ vậy, những người quen biết nữ sinh cũng dành nhiều lời khen tốt đẹp dành cho cô. Họ cho rằng, Megan là một người bạn thiện lương, chín chắn, có kế hoạch tương lai rõ ràng. Bên cạnh đó, họ cũng ngưỡng mộ tình yêu bền chặt của Megan và bạn trai lâu năm Chris.

Thế nhưng, trong lễ tang của Megan, Carrie Taylor - em gái của cô, đã tìm đến cảnh sát để nói về nghi ngờ của mình về cái chết bí ẩn của chị gái. Cô nói rằng, mối quan hệ giữa chị gái và bạn trai đang gặp phải nhiều vấn đề. Và cô cho rằng, có thể kẻ ra tay tàn nhẫn với chị gái mình chính là Chris.

Cái chết thảm của nữ sinh khiến cho các điều tra viên vô cùng đau đầu và người dân nơi đây cũng bàng hoàng, lo lắng. Về sau, trong một buổi công bố với truyền thông về vụ án, cảnh sát trưởng Franklin Tim Fuller - người trực tiếp điều tra vụ án nói rằng dựa vào bộ quần áo trên thi thể, họ tin tưởng đây là một vụ án tấn công tình dục. Bên cạnh đó, những người có mặt tại hiện trường còn chú ý vào những vết thương trên đầu nạn nhân do lực mạnh đè lên.

(Còn tiếp)