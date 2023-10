Thi thể được chôn cất trong quan tài được người dân tìm thấy - Ảnh: Internet

Khi vừa cạy mở được nắp quan tượng, hai chàng trai trẻ há hốc với cảnh tượng trước mắt. Thi thể chỉ còn là bộ xương khô nhưng dễ dàng nhìn thấy tư thế vô cùng thê thảm. Miệng há to, chân tay co rút, giãy giụa nhìn giống như được chôn khi người này vẫn còn sống. Quá sợ hãi với hình ảnh trên, hai thanh niên "co giò" chạy thật nhanh khỏi lăng và đến chính quyền địa phương trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận trình báo, lập tức, đội di tích văn hóa địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường để kiểm tra thi thể. Chính đoàn khảo cổ phụ trách cũng thừa nhận họ bị ám ảnh vì cảnh tượng bên trong lăng mộ.