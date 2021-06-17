Ám ảnh thi thể bị chôn sống trong lăng mộ cổ: Mắt trợn ngược, miệng há to, tay chân giãy giụa

Thế giới 17/06/2021 16:24

Sau khi điều tra nguyên nhân cái chết của thi thể trong ngôi mộ cổ, các chuyên gia phát hiện ra nhiều điều khủng khiếp.

Năm 1999, người dân tại làng Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phát hiện ra lăng mộ cổ khi đang đào đường. Được biết, trong lúc đào, họ bất ngờ tìm thấy một vài viên gạch màu xanh lam. Sau đó, họ tiếp tục đào đến một độ sâu nhất định thì lộ ra cả một bức tường gạch xanh. Lúc ấy trời đã tối nên những người dân này quyết định gác cuốc về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai quay trở lại.

Tin tức về ngôi mộ cổ tại làng Tề Tề Cáp Nhĩ nhanh chóng lan xa. Lúc này, hai thanh niên trong làng vì nghĩ trong quan tài sẽ có cổ vật nên đã nảy sinh ý định trộm cắp ngay đêm đó. Họ lẻn vào lăng, thắp đèn và dùng xẻng bật nắp quan tài.

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Thi thể được chôn cất trong quan tài được người dân tìm thấy - Ảnh: Internet

Khi vừa cạy mở được nắp quan tượng, hai chàng trai trẻ há hốc với cảnh tượng trước mắt. Thi thể chỉ còn là bộ xương khô nhưng dễ dàng nhìn thấy tư thế vô cùng thê thảm. Miệng há to, chân tay co rút, giãy giụa nhìn giống như được chôn khi người này vẫn còn sống. Quá sợ hãi với hình ảnh trên, hai thanh niên "co giò" chạy thật nhanh khỏi lăng và đến chính quyền địa phương trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận trình báo, lập tức, đội di tích văn hóa địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường để kiểm tra thi thể. Chính đoàn khảo cổ phụ trách cũng thừa nhận họ bị ám ảnh vì cảnh tượng bên trong lăng mộ.

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Xác được bảo quản tương đối nguyên vẹn dù đã hơn 200 năm trôi qua - Ảnh: Internet

Qua kiểm tra nhanh, đội khảo cổ phát hiện lăng mộ cho biết thực tế trong quan tài chỉ có thi thể cùng 26 đồng tiền từ thời nhà Thanh, không có cổ vật giá trị nào. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khảo cổ ngạc nhiên là cái xác nằm được bảo quản rất tốt, da, cơ và khớp của thi thể đều không bị tổn thương dù đã 200 năm trôi qua. 

Theo khám nghiệm thi thể, đây là một người phụ nữ và dựa vào cấu trúc khung xương có thể xác định cô đang ở đội tuổi 25. Bên cạnh đó, trên tai cô gái có 3 lỗ đeo khuyên và theo tìm hiểu về quy định của nhà Thanh thời ấy, thường dân chỉ có 1 hoặc 2 lỗ xỏ khuyên. Vì vậy, có thể kết luận người phụ nữ này có thể là một Cách cách người Mãn Châu hoặc thê thiếp của một vị quan nhà Thanh.

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Thi thể người phụ nữ trong quan tài đôi mắt cô trợn ngược, miệng há to - Ảnh: Internet

Để có những kết luận chính xác hơn về nguyên nhân tử vong, các nhà khảo cổ đã đưa thi thể về phòng thí nghiệm. Tại đây, các chuyên gia đã giám định ra người phụ nữ này đang mang thai khi qua đời vì phát hiện một vật thể màu đen hình lá sen nằm dưới hai chân của tử thi.

Không chỉ vậy, qua điều tra, các chuyên gia còn kinh ngạc hơn khi xác nhận cô gái được chôn khi vẫn còn sống. Cô chỉ mắc một căn bệnh bình thường và khi bệnh tình trở nặng hơn thì cô rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng trớ trêu thay, bác sĩ lại kết luận rằng cô đã qua đời. Chính vì vậy, gia đình phải nhanh chóng làm tang lễ và thu xếp việc hậu sự.

Một thời gian ngắn sau, người phụ nữ kém may này đã tỉnh dậy trong quan tài. Cô chỉ biết gào thét, giãy giụa, đạp chân để kêu cứu trong tuyệt vọng. Sau khi khám phá ra được toàn bộ câu chuyện xoay quanh thi thể, các chuyên gia cũng phải ám ảnh trước quá khứ đau buồn đó.

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Tỉnh dậy trong quan tài là cơn ác mộng khủng khiếp mà người phụ nữ trẻ này phải trải qua - Ảnh: Internet

Theo lý giải về việc tại sao qua hơn 200 năm mà thi thể vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng: "Người phụ nữ bị chôn sống trong quan tài đã tiêu thụ hết lượng oxy biến nơi này trở thành một môi trường chân không lý tưởng để bảo toàn thi thể".

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