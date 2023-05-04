Nữ nhân viên nhà hàng thản nhiên ném 'đồ ăn thừa' xuống biển gây xôn xao

Hành động của nữ nhân viên khiến cộng đồng mạng phẫn nộ kèm theo nhiều lời chỉ trích: "Cứ làm như vậy rồi thì vòng luẩn quẩn rác gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người cứ lặp đi lặp lại".

Vào ngày 2/5 (giờ địa phương), tài khoản Twitter chính thức của cơ quan truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video được quay tại một nhà hàng trước biển ở Huệ Châu, miền trung tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Được biết, nhà hàng hoạt động chủ yếu phục vụ khách du lịch.

Ảnh: Twitter 'newszg_official'

Vào tối ngày 1/5, sau khi những vị khách đến thăm một điểm du lịch gần biển ở Huệ Châu dùng bữa xong, một nữ nhân viên nhà hàng đã bị bắt quả tang khi đang ném thức ăn thừa xuống biển trong lúc dọn bàn.

Với động tác đó, nữ nhân viên tỏ ra rất tự nhiên như thể xả thẳng thức ăn thừa ra biển, cư dân mạng chứng kiến ​​đã chỉ trích đây là hành động vô lương tâm gây ô nhiễm môi trường.

Ảnh: Twitter 'newszg_official'

Thực tế, trong video, một nữ nhân viên đã nhặt chai nước ngọt ném xuống biển, đồng thời thu gom thức ăn thừa và bộ đồ ăn dùng một lần còn sót lại trên bàn rồi ném xuống biển.

Một nhân chứng giấu tên quay lại cảnh tượng lúc đó cũng quay cảnh biển bị tàn phá do rác thải, đồng thời cho biết khu vực biển gần nhà hàng bốc mùi hôi thối.

Ảnh: Twitter 'newszg_official'

Cư dân mạng xem video đã rất phẩn nộ kèm theo nhiều lời chỉ trích: "Cũng không biết nhà hàng có bán cá đánh bắt được trên bãi biển bị ô nhiễm này không", "Cứ làm như vậy rồi thì vòng luẩn quẩn rác gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người cứ lặp đi lặp lại".

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