Cảnh sát xác nhận rằng nữ nhạc sĩ vẫn còn sống khỏe mạnh. Thông tin này được một người bạn của cô là Cecilia Foss đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram: "Tôi thông tin rằng Camela Leierth-Segura đã được tìm thấy ngày hôm qua sau 3 tháng mất tích . Gia đình cô ấy yêu cầu được riêng tư và tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về vụ việc. Tôi chỉ có thể khẳng định hiện tại cô ấy an toàn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm hỗ trợ, cảm ơn cảnh sát vì đã tìm thấy cô ấy".

Theo Báo Người Lao Động thông tin từ trang Daily Mail ngày 8-10 về thành công từ những nỗ lực của lực lượng cảnh sát ở Beverly Hills, Los Angeles, bang California - Mỹ trong việc tìm kiếm Camela Leierth-Segura.

Camela Leierth-Segura được nhìn thấy lần cuối là vào nửa đêm ngày 30 - 6 sau khi bị đuổi khỏi căn nhà thuê của mình. Hiện tại, các báo cáo về vụ mất tích đã được đóng lại, cảnh sát cũng không thông tin chi tiết về vụ mất tích bí ẩn của nữ nhạc sĩ.

Cũng theo BBC, The Guardian, những trường hợp mất tích còn để lại những bí ẩn phía sau. Ngày 25 tháng 1 năm 2006, khi các nhân viên thuộc công ty nhà đất phía Bắc Luân Đôn, Anh, đến tịch thu một căn nhà ở Wood Green do quá hạn tiền thuê nhà đã quá lâu thì họ bất ngờ phát hiện ra một cảnh tượng kinh khủng.

Nữ nhạc sĩ mất tích. Ảnh: Internet

Trong ngôi nhà đóng bụi và giăng đầy mạng nhện trắng xóa, một bộ xương người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Joyce sinh ra ở Hammersmith, Anh Quốc vào năm 1965. Vào cuối những năm 80, cô chuyển đến London. Với tính cách sôi nổi và quảng giao, Joyce nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Cô kết bạn với rất nhiều các nhạc sĩ, nhà sản xuất, những người rất nổi tiếng như ca sĩ Stevie Wonder, ca sĩ R&B huyền thoại Betty Wright...

Cô gái được phát hiện tử vong. Ảnh: Internet

Lịch sử bệnh của Joyce ghi cô bị bệnh suyễn. Chính vì thế, các quan chức có cơ sở để tin rằng Joyce qua đời là vì các nguyên nhân tự nhiên - hoặc là do biến chứng của loét dạ dày hoặc là do bệnh suyễn tái phát. Khoảng một tháng sau khi xuất viện về nhà, Joyce đã chết âm thầm trên ghế sofa.

Có thông tin cho rằng sau một thời gian không thấy Joyce xuất hiện, gia đình cô cũng từng thuê thám tử tìm kiếm và phát hiện ra nơi cô ở. Tuy nhiên gia đình không làm cách nào liên lạc được với Joyce nên đã nghĩ rằng cô cũng giống như những lần trước, muốn tránh xa tất cả mọi người, chẳng muốn nói chuyện hay tiếp xúc với người thân.