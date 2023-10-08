Nữ nhạc sĩ bất ngờ mất tích sau 3 tháng, kết quả được tìm thấy và bí ẩn phía sau

Thế giới 08/10/2023 17:43

Gia đình nữ nhạc sĩ yêu cầu được riêng tư và người bạn của cô ấy không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về vụ việc.

Theo Báo Người Lao Động thông tin từ trang Daily Mail ngày 8-10 về thành công từ những nỗ lực của lực lượng cảnh sát ở Beverly Hills, Los Angeles, bang California - Mỹ trong việc tìm kiếm Camela Leierth-Segura.

Cảnh sát xác nhận rằng nữ nhạc sĩ vẫn còn sống khỏe mạnh. Thông tin này được một người bạn của cô là Cecilia Foss đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram: "Tôi thông tin rằng Camela Leierth-Segura đã được tìm thấy ngày hôm qua sau 3 tháng mất tích. Gia đình cô ấy yêu cầu được riêng tư và tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về vụ việc. Tôi chỉ có thể khẳng định hiện tại cô ấy an toàn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm hỗ trợ, cảm ơn cảnh sát vì đã tìm thấy cô ấy".

Nữ nhạc sĩ bất ngờ mất tích sau 3 tháng, kết quả được tìm thấy và bí ẩn phía sau - Ảnh 1

Camela Leierth-Segura mất tích bí ẩn suốt 3 tháng. Ảnh: Internet

Camela Leierth-Segura được nhìn thấy lần cuối là vào nửa đêm ngày 30 - 6 sau khi bị đuổi khỏi căn nhà thuê của mình. Hiện tại, các báo cáo về vụ mất tích đã được đóng lại, cảnh sát cũng không thông tin chi tiết về vụ mất tích bí ẩn của nữ nhạc sĩ.

 

Cũng theo BBC, The Guardian, những trường hợp mất tích còn để lại những bí ẩn phía sau. Ngày 25 tháng 1 năm 2006, khi các nhân viên thuộc công ty nhà đất phía Bắc Luân Đôn, Anh, đến tịch thu một căn nhà ở Wood Green do quá hạn tiền thuê nhà đã quá lâu thì họ bất ngờ phát hiện ra một cảnh tượng kinh khủng.

Nữ nhạc sĩ bất ngờ mất tích sau 3 tháng, kết quả được tìm thấy và bí ẩn phía sau - Ảnh 2
Nữ nhạc sĩ mất tích. Ảnh: Internet

Trong ngôi nhà đóng bụi và giăng đầy mạng nhện trắng xóa, một bộ xương người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Joyce sinh ra ở Hammersmith, Anh Quốc vào năm 1965. Vào cuối những năm 80, cô chuyển đến London. Với tính cách sôi nổi và quảng giao, Joyce nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Cô kết bạn với rất nhiều các nhạc sĩ, nhà sản xuất, những người rất nổi tiếng như ca sĩ Stevie Wonder, ca sĩ R&B huyền thoại Betty Wright...

Nữ nhạc sĩ bất ngờ mất tích sau 3 tháng, kết quả được tìm thấy và bí ẩn phía sau - Ảnh 3
Cô gái được phát hiện tử vong. Ảnh: Internet

Lịch sử bệnh của Joyce ghi cô bị bệnh suyễn. Chính vì thế, các quan chức có cơ sở để tin rằng Joyce qua đời là vì các nguyên nhân tự nhiên - hoặc là do biến chứng của loét dạ dày hoặc là do bệnh suyễn tái phát. Khoảng một tháng sau khi xuất viện về nhà, Joyce đã chết âm thầm trên ghế sofa.

Có thông tin cho rằng sau một thời gian không thấy Joyce xuất hiện, gia đình cô cũng từng thuê thám tử tìm kiếm và phát hiện ra nơi cô ở. Tuy nhiên gia đình không làm cách nào liên lạc được với Joyce nên đã nghĩ rằng cô cũng giống như những lần trước, muốn tránh xa tất cả mọi người, chẳng muốn nói chuyện hay tiếp xúc với người thân.

 

 

Hi hữu: Chôn tiền tiết kiệm 13 năm xuống đất, người đàn ông đào lên thì sững sờ với cảnh tượng

Hi hữu: Chôn tiền tiết kiệm 13 năm xuống đất, người đàn ông đào lên thì sững sờ với cảnh tượng

Toàn bộ số tiền ông để dành khi được đào lên đã khiến ông phải sốc nặng không dám tin vào mắt mình.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tích nữ nhạc sĩ mất tích tin thế giới

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 16 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 51 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích