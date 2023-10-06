Hi hữu: Chôn tiền tiết kiệm 13 năm xuống đất, người đàn ông đào lên thì sững sờ với cảnh tượng

Sau nhiều năm tích góp cùng tài sản bố mẹ để lại, ông Sở cũng bỏ ra được 100.000 NDT (khoảng 340 triệu đồng) tiền tiết kiệm .

Theo Phụ nữ Việt Nam, câu chuyện hi hữu này xảy ra với một người đàn ông hộ nghèo. Theo chia sẻ, người đàn ông có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vì gia đình không có điều kiện nên ông đã phải bỏ học đi làm thuê khắp nơi. Bình thường ông hay làm công việc bốc vác, phụ hồ. Bên cạnh đó, những lúc rảnh rỗi, ông cũng kiêm thêm nghề nhặt sắt vụn bán đồng nát để kiếm thêm ít tiền. Cả gia tài của người đàn ông chẳng có gì ngoài một căn nhà lụp xụp.

Thời gian cứ vậy qua đi 13 năm, sức khỏe ông Sở gần đây không tốt, do đó ông quyết định đào số tiền lên để lấy tiền đi khám. Không ngờ bọc tiền đã hoàn toàn biến dạng thành một cục màu đen do bị ẩm mốc, nếu cố tình giật ra tờ tiền sẽ bị rách.

Tuy nhiên, vì sợ thủ tục ngân hàng cũng như không biết cách sử dụng thẻ ATM, thêm vào đó nếu không gửi ngân hàng mà để trong nhà thì cũng sợ bị trộm vào lấy mất. Sau khi đắn đo suy nghĩ hồi lâu, ông Sở quyết định bọc khoản tiền tiết kiệm cẩn thận trong 3 lớp nilon, sau đó gói trong nhiều lớp giấy cùng túi bên ngoài. Xong xuôi ông đem chôn khoản tiền xuống khoảng đất ngay cạnh cửa.

Người đàn ông vô cùng đau xót. Ảnh: PNVN

Ông đem số tiền tới ngân hàng địa phương nhờ giúp đỡ nhưng khoản tiền bị phá hủy nghiêm trọng. May mắn trường hợp của ông sau đó được phía ngân hàng đứng ra giúp đỡ. Khoản tiền bị hỏng được gửi đi ngân hàng lớn với trang bị hiện đại để bóc tách và giám định. Sau khi khôi phục lại, ông cũng đã lấy lại được gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mình. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng may mắn như ông.

Theo Thể thao và Văn hóa, một người đàn ông trong câu chuyện hi hữu cũng đã vất vả làm lụng, ki cóp bao năm mới để dành được 70.000 tệ (tương đương 230 triệu đồng), và nhét hết số tiền tiết kiệm của mình vào một chiếc thùng sắt rồi chôn trong sân vườn.

Cứ ngỡ đây là cách tiết kiệm an toàn nhất, nhưng khi đào "kho báu" của mình lên và choáng váng khi nhìn thấy những cọc tiền mục nát trong chiếc thùng ẩm ướt.

Thùng tiền bị ẩm ướt. Ảnh: Thể thao và Văn hóa

Nguyên nhân chính là do chiếc thùng sắt của ông đã bị nước ngấm trong quá trình chôn sâu dưới lòng đất, khiến cho số tiền để ở đó bị hư hỏng nặng, thậm chí có những tờ tiền còn chẳng nhìn ra hình dạng gì.

Người đàn ông khốn khổ đã phải chạy vạy khắp nơi với mong muốn cứu vớt khoản tiền tiết kiệm mà ông mất bao công dành dụm. Ngân hàng địa phương cũng hứa sẽ trợ giúp ông, nhưng chắc chắn không thể nào cứu vãn được toàn bộ số tài sản mà người đàn ông này cất giữ.

Được biết, người xưa không có két sắt an toàn như thời nay nên họ phải tìm đủ mọi cách để kẻ trộm không tìm được nơi cất giấu tiền tài. Phương pháp chôn tiền thành nhiều tầng này còn được hình thành bởi một thói quen khác. Người xưa thường chôn những đồng tiền tiết kiệm được sau một năm làm việc, và cứ thế mỗi một năm là một tầng khác nhau. Tuy nhiên, ngày nay có thể sẽ không còn là phương pháp hữu dụng nhất, do đó, mỗi người quản lý tài sản của mình như thế nào được xem là phương pháp cần quan tâm.