Cảnh sát đã phải xét nghiệm ADN cả dân cư tòa nhà 26 tầng để tìm kiếm đối tượng này.

Theo VTC News dẫn tin từ SCMP, Chinadaily, người phụ nữ đang bế con gái 4 tháng tuổi đi dạo hì một điếu thuốc lá đang cháy rơi xuống, trúng cổ em bé. Theo bản năng, người mẹ lập tức gạt điếu thuốc ra khỏi cổ em bé, nhưng điếu thuốc bị kẹt lại ở cổ khiến việc lấy nó ra rất khó khăn. Bé gái đã khóc dữ dội vì quá đau đớn. Ngay sau đó, người phụ nữ cho con gái nhập viện điều trị. Vết thương của em bé sau đó đã phát triển thành nhiều mụn nước và nhiễm trùng nặng.

Điếu thuốc cháy dở được giao cho cảnh sát để điều tra. Ngày 30/8, cảnh sát yêu cầu xét nghiệm ADN đối với tất cả cư dân trong tòa nhà 26 tầng, mỗi tầng có 5 căn hộ. Ngoài ra, dấu vân tay trên điếu thuốc cũng giúp điều tra viên xác định nghi phạm. Bé gái bị thương nặng vì tàn thuốc rơi trúng cổ. Ảnh: VTC Trên mạng xã hội, rất nhiều người giận dữ lên án kẻ ném thuốc lá đang cháy từ tầng cao xuống không chỉ phải bồi thường thương tích mà còn bị buộc tội ném đồ vật Hành vi này có thể khiến người đó bị phạt tù lên tới một năm.

Theo VTV vào tháng 3/2023 cũng xảy ra vụ cháy lớn tại Hong Kong. Nhà chức trách cho biết, lửa đã bùng lên vào lúc 23h11 ngày 2/3 (giờ địa phương) tại công trường đang thi công của một tòa nhà 42 tầng, gần dàn giáo của nóc tòa nhà ở Tiêm Sa Chủy, khu vực mua sắm sầm uất của Hong Kong. Đám cháy khởi phát từ những tầng trên của tòa nhà, sau đó lan sang các tòa nhà bên cạnh vào lúc sáng sớm 3/3. Giàn giáo xung quanh tòa nhà chìm trong biển lửa và thiêu rụi các đồ đạc, vật liệu trong công trình trên đường Middle Road. Một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết, có thể nhìn thấy những mảnh vỡ lớn của tòa nhà nằm trên mặt đất và mùi hăng nồng lan tỏa trong không khí. Thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, Phòng Cảnh sát PCCC có cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các chung cư cao tầng mà nguyên nhân do cư dân vứt tàn thuốc lá vô ý thức, không đúng nơi quy định. Cẩn trọng với cháy nổ. Ảnh: VTV Theo PC07, hành vi vô ý thức này của cư dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản tại các chung cư. việc phát hiện nhiều tàn thuốc lá từ các tầng trên do cư dân vô ý thức vứt xuống ban công nhà mình. Sự việc này gây mất vệ sinh cũng như nguy cơ cháy lan, cháy lớn rất cao. ban quản trị, ban quản lý tại các chung cư tuyên truyền, cảnh báo đến cư dân. Mỗi người dân sống tại các chung cư nâng cao ý thức trong việc PCCC, đừng để hành vi vô ý thức của cá nhân mà ảnh hưởng đến sự an toàn chính bản thân mình và hàng nghìn cư dân khác.

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