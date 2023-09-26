Bác sĩ phát hoảng với lưỡi dao dài 15cm di chuyển trong người bệnh nhân nhưng không gây tổn thương

Thế giới 26/09/2023 12:03

Dù dao nằm trong bụng nam bệnh nhân này nhiều giờ nhưng các cơ quan nội tạng của anh không bị tổn thương.

Theo báo Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin trên Kaumudi, India Posts, chàng trai 22 tuổi đau bụng dữ dội nên đến bệnh viện kiểm tra vì anh cho rằng mình bị đau dạ dày. Các bác sĩ đã làm các xét nghiệm và bàng hoàng khi thấy một lưỡi dao dài 15cm trong bụng chàng trai.

Khi nhập viện, người thanh niên cho biết anh không có triệu chứng gì, chỉ đau bụng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một ngày trước khi tới bệnh viện, nam thanh niên đã bị đâm trong một vụ hành hung. Vụ xô xát xảy ra khi anh say rượu nên sau đó anh cũng không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Sau vụ tấn công, anh đã được nhân viên y tế tại phòng khám địa phương khâu vết thương do dao đâm. Tuy nhiên, không ai để ý phần lưỡi dao đã găm vào bụng nam thanh niên. Vết thương không có dấu hiệu cho thấy lưỡi dao đã cắm vào.

Bác sĩ phát hoảng với lưỡi dao dài 15cm di chuyển trong người bệnh nhân nhưng không gây tổn thương - Ảnh 1
Nam bệnh nhân bị dao đâm. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sau khi được khâu vết thương, nam thanh niên tỉnh táo, nói chuyện bình thường nên trở về nhà. Tuy nhiên, một ngày sau, do bị đau bụng dữ dội, anh phải tới bệnh viện để kiểm tra.

Theo VnExpress thông tin trên tờ News Week, sau khi khám và chụp X-quang, bác sĩ phát hiện lưỡi dao lớn vẫn ở bên trong bụng người này, trôi từ phải sang trái, dường như không gây tổn thương cho bất cứ cơ quan nội tạng nào khác. Thông thường, vết dao đâm có thể gây mất nhiều máu, đồng thời làm tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng. Nó cũng có thể dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng.

Theo Statista, có khoảng 88.000 vụ hành hung bằng dao hoặc vật sắc nhọn ở Mỹ vào năm 2021, trong đó khoảng 1.000 người thiệt mạng.

Bác sĩ phát hoảng với lưỡi dao dài 15cm di chuyển trong người bệnh nhân nhưng không gây tổn thương - Ảnh 2

Hình ảnh siêu âm và chụp chiếu cho thấy lưỡi dao dài 15cm di chuyển từ bên này sang bên kia trong bụng của nạn nhân. Ảnh: VnExpress

"Việc để một lưỡi dao gần các cơ quan nội tạng quan trọng của bụng là tình trạng y tế khẩn cấp, có thể đe dọa tính mạng", trích dẫn từ bài báo về trường hợp trên đăng trên tạp chí Cureus, hồi giữa tháng 9.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy con dao khỏi cơ thể người đàn ông. Người bệnh hồi phục nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau 5 ngày. Tuy nhiên, anh đã không trở lại bệnh viện tái khám như chỉ định của bác sĩ.

"Nguy cơ tổn thương tiềm ẩn khi một vật sắc nhọn di chuyển tự do trong khoang bụng là đáng kể. Con dao có thể gây thêm thương tích cho các cơ quan và mạch máu", báo cáo nêu rõ.

Theo các bác sĩ, có rất ít trường hợp tương tự được ghi nhận trước đây. Một số bệnh nhân mắc kẹt dị vật nhỏ hơn trong bụng. Trước đó, một bé trai ở Peru đã nuốt 8 chiếc kim tiêm từ một trang trại. Kim tiêm di chuyển đến gần bàng quang và trực tràng.

 

 

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