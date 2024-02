Một nam nhà sản xuất ngoài 50 tuổi tham gia sản xuất bộ phim hoạt hình Nhật Bản 'Your Name' đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc gạ gẫm trẻ vị thành niên gửi ảnh nhạy cảm.

Theo Kyodo News, cảnh sát tỉnh Wakayama, Nhật Bản thông báo đã bắt giữ nhà sản xuất Koichiro Ito (52 tuổi) vào ngày 21/2 với tội danh vi phạm luật cấm khiêu dâm trẻ em của Nhật Bản.

Koichiro Ito, được biết đến là nhà sản xuất của một số bộ phim Makoto Shinkai, bao gồm "Children Who Chase Lost Voices" (2011), "The Garden of Words" (2013), "Your Name" (2016), "Weathering With You" (2019) và "Suzume" (2022). Đặc biệt, bộ phim "Your Name" được coi là tác phẩm thành công nhất của Koichiro Ito tại phòng vé của nhiều quốc gia, thu hút hàng trăm triệu người xem.

Nhà sản xuất Koichiro Ito, người tham gia sản xuất loạt phim hoạt hình nổi tiếng như "Your Name", "Weathering With You", "Suzume", đã bị bắt với tội danh vi phạm luật cấm khiêu dâm trẻ em của Nhật Bản.

Koichiro Ito bị cáo buộc đã yêu cầu người mà ông quen biết qua mạng xã hội chụp và gửi ảnh khỏa thân vào tháng 9/2021 dù biết đây là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Người phụ nữ này lúc đó mới 15 tuổi.

Hành vi phạm tội của Koichiro Ito bị phát hiện sau khi cảnh sát phát hiện mối liên hệ trong lúc điều tra một vụ án mại dâm trẻ em khác. Hình ảnh và video của những người phụ nữ khác cũng được tìm thấy trên máy tính cá nhân của Koichiro Ito. Trong quá trình điều tra của cảnh sát, Koichiro Ito khai rằng “đã nhận được hình ảnh từ nhiều phụ nữ vị thành niên nhiều lần trong quá khứ“, nhưng “không thể nhớ bức ảnh này thuộc về ai".

Bị cha ruột cưỡng bức khi vừa trổ mã ra dáng thiếu nữ, cô gái 21 tuổi tuyệt vọng tự tử Mới đây, vụ án cha ruột 58 tuổi cưỡng bức con gái 21 tuổi gây chấn động dư luận vừa được đưa ra xét xử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-san-xuat-phim-your-name-bi-bat-vi-cao-buoc-ep-nu-sinh-cap-3-chup-anh-khoa-than-651816.html