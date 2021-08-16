Người đàn ông sống trong hang hơn 20 năm, ra ngoài lần đầu tiên để đi tiêm vaccine Covid-19

Thế giới 16/08/2021 05:16

Người đàn ông 70 tuổi sống hơn 20 năm trong một chiếc hang cheo leo trên sườn núi đã quyết định ra ngoài lần đầu tiên sau thời gian dài để đi tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Khi mà trên thế giới đã có hơn 200 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 4,3 triệu người chết được ghi nhận, nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vaccine cho công dân. Để phòng bệnh cho chính mình, nhiều người đã không ngại khó khăn hay đường xa để có thể tiêm được một liều vaccine.

Theo The Sun, mới đây, một người đàn ông 70 tuổi đến từ nước Cộng hòa Xéc-bi-a tên là Panta Pertrovic đã ra quyết định để đời khi sau hơn 20 năm sống trong hang đã ra ngoài lần đầu tiên để đi tiêm một liều vaccine Covid-19. Ngoài ra, ông còn kêu gọi những người khác hãy cùng tiêm vaccine như mình.

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Ông Panta Pertrovic đã chuyển tới chiếc hang nhỏ trên núi và sống cách xa xã hội đã dược hơn 2 thập niên - Ảnh: The Sun

Về lý do quyết định đi tiêm vaccine sau thời gian dài "ở ẩn" như vậy, ông Panta cho biết: "Covid-19 nó đâu có chọn một đối tượng cụ thể nào để lây bệnh, nếu như tôi không may mà mắc phải thì làm sao đây? Tôi cũng chẳng có người hàng xóm nào bên cạnh đã mà cầu cứu."

Được biết, ông Panta là một người lao động đã về hưu và quyết định leo lên núi ở ẩn đã hơn 2 thập kỷ rồi. "Ngôi nhà" của ông Panta chỉ có thể đến bằng cách leo dốc khá nguy hiểm. Tuy vậy, ông không hề cô độc khi xung quanh ông có rất nhiều "bạn bè" gồm những con dê, gà, 30 con chó và mèo cùng người bạn thân nhất của ông - một con lợn rừng trưởng thành tên là Mara.

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Sau hơn 20 năm 'ở ẩn', ông Panta đã ra ngoài để tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: The Sun

Khi biết được có rất nhiều người từ chối tiêm vaccine Covid-19 vì những tin đồn vô căn cứ, ông Panta đã vô cùng khó hiểu vì bản thân ông tuy đã "tránh xa xã hội" được hơn 20 năm rồi nhưng vẫn rất ý thức được điều gì là đúng.

Ông Panta chia sẻ: "Không chỉ một liều, tôi muốn tiêm đầy đủ cả 3 liều vaccine, kể cả liều bổ sung nếu được phép. Tôi muốn kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đi tiêm phòng để bảo vệ cho sức khỏe của mình và những người xung quanh.

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Từ khóa:   vaccine Covid-19 tiêm vaccine covid-19 Ý thức

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