Được biết những kẻ gây ra sự việc này đã dựng nhà ở bất hợp pháp và sau khi đoạn clip hành hạ người đàn ông vô tội được đăng tải, chính phủ đã kéo sập nhà của họ.

Theo India Times, 8 người đã bị cáo buộc hành hung và giết chết một người đàn ông 40 tuổi đến từ một bộ lạc thiểu số ở Ấn Độ tại thành phố Neemuch, bang Madhya Pradesh. Được biết 4 trong số những người này đang sống trong những ngôi nhà được xây dựng trái phép và sắp bị phá dỡ sau khi vụ án gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận nước này.

Kanhaiyalal Bheel bị kéo lê suốt vài cây số và chết trong bệnh viện 1 ngày sau đó - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip về sự việc được đăng tải vào tuần trước cho thấy một người đàn ông bị đánh đập và buộc chân vào một chiếc xe rồi kéo lê trên đường bởi người dẫn đầu tên là Chhitar Mal Gurjar, trên đường Neemuch-Singoli.

Nạn nhân là anh Kanhaiyalal Bheel đã chết trong bệnh viện một ngày sau đó, cảnh sát đã nói. Trước đó, chiếc mô tô của Gurjar đã động phải Bheek và anh ta đã rất tức giận vì số sữa của anh ta đã bị đổ hết ra đường do va chạm.

Tám bị can đã bị buộc tội giết người theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, Bộ luật phòng chống tội ác. Bên cạnh đó, cảnh sát đã bắt giữ 5 người trong số họ là Chhitar Mal Gurjar (32 tuổi), Mahendra Gurjar và Gopal Gurjar (cả hai đều 40 tuổi), Lokesh Balai (21) và Laxman Gurjar.

Nạn nhân liên tục van xin nhưng vẫn không được tha mạng - Ảnh: Cắt từ clip

Giám đốc Cảnh sát Suraj Kumar Verma cho biết, những ngôi nhà được xây dựng bất hợp pháp của Chhitar Mal Gurjar, Mahendra Gurjar và hai người khác đã bị phá dỡ, đồng thời hồ sơ của tất cả các bị can đang được chuẩn bị để đảm bảo họ nhận được hình phạt nghiêm khắc nhất.

Ông nói rằng lực lượng chức năng đang nỗ lực tối đa để truy bắt ba bị cáo còn lại. Ngoài ra, vụ án sẽ được xét xử tại tòa án một cách nhanh chóng để đảm bảo công lý cho người bị hại

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