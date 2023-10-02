Người đàn ông 57 tuổi bị kết án tù vì hành hung mẹ mình khi nhét giẻ lau vào miệng và bóp cổ bà. Người đàn ông phủ nhận tội ác, cho rằng đây chỉ là một trò đùa nhưng tòa án không chấp nhận điều này.

Ngày 15/9, Phòng Hình sự của Tòa án Quận Tây Seou (Chánh án Bae Seong-joong) đã kết án ông A. (57 tuổi), người bị truy tố tội hành hung người thân, 1 năm tù.

Giữa tháng 5/2023, trong lúc say rượu, ông A. bi quan về cuộc sống của bản thân, nhét chiếc bánh đang ngậm vào miệng rồi nói với mẹ: “Sao bà lại sinh ra tôi, bà phải chết cùng tôi".

Sau đó, ông bị đưa ra xét xử với tội danh dùng giẻ lau bịt miệng mẹ mình, buộc bà nằm trên sàn và bóp cổ bà. Trước đó, ông A. đã ly hôn vợ sau khi gánh khoản nợ 140 triệu won (khoảng 2.5 tỷ đồng) do đầu tư chứng khoán thất bại và sống với mẹ từ tháng 3.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, ông A. bị bắt giữ theo lời trình báo của người mẹ. Tuy nhiên, trước tòa ông A. phủ nhận hành vi phạm tội của mình.

Ông A. nói: "Tôi đang nghịch ngợm với việc lấy bánh lên mặt mẹ thì bà đột nhiên nổi giận và bắt đầu la hét. Trong lúc cãi vã, tôi đã nói 'Chúng ta cùng chết đi' và mẹ tôi đã gọi 112. Tôi cũng không bịt miệng bằng giẻ lau hoặc bóp cổ bà".

Tòa án không chấp nhận lời giải thích của ông A., cho rằng: “Thật khó hiểu lời giải thích rằng anh ta chỉ hét lên giận dữ sau khi bỏ đầy bánh lên mặt mẹ và không phù hợp với tình huống khách quan là có một chiếc khăn kèm một miếng bánh tại đó".

Thậm chí, trong bản ghi biên bản 112, ông A. nhiều lần nói "Chúng ta cùng chết đi", "Bà nên chết vì tội sinh nhầm con trai mình".

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