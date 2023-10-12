Do nghi ngờ chồng ngoại tình, một người phụ nữ đã 5 lần gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng chồng mình đang làm việc phi pháp.

Mới đây, một đồn cảnh sát của huyện Trấn Bình, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã nhận được điện thoại của Yan gọi đến từ Tân Cương. Yan nói rằng, chồng cô đang môi giới mại dâm ở một nơi nào đó ở huyện Trấn Bình và đã báo cảnh sát. Nhận được tin báo, phía cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, giải quyết vụ việc.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ đã báo cảnh sát rằng chồng mình đang thực hiện hành vi phạm pháp - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng, khi đến địa điểm mà Yan cung cấp, cảnh sát đã không tìm thấy bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào giống như Yan miêu tả. Đây đã là lần thứ 5 Yan gọi điện từ tỉnh này qua tỉnh khác để báo cảnh sát.

Yan lớn lên ở huyện Trấn Bình nhưng đã chuyển đến Tân Cương từ lâu, nghi ngờ chồng ngoại tình sau lưng, trong lúc say rượu Yan đã gọi điện báo cảnh sát và nói rằng chồng mình đang thực hiện hành vi phạm pháp ở huyện Trấn Bình. Sau khi cảnh sát phát hiện thông tin sai sự thật đã báo cho Yan nhưng cô vẫn không tin.

Yan đã bị cơ quan công an triệu tập và bị tạm giữ hành chính 5 ngày

Với hành vi của mình, Yan đã gây lãng phí và chiếm dụng nguồn lực của cảnh sát. Yan gây rối trật tự công cộng bằng cách bịa đặt sự thật. Hiện tại, Yan đã bị công an huyện Trấn Bình triệu tập và tạm giữ hành chính 5 ngày.

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