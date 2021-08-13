Nghe tiếng la thất thanh của trẻ con, người phụ nữ 'sôi máu' khi chứng kiến cảnh tượng ngoài cửa sổ, vội báo cảnh sát

Thế giới 13/08/2021 14:00

Cảnh tượng khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy sôi máu.

Theo tờ Life News đưa tin, mới đây, một người đàn ông (44 tuổi) đã bị bắt giữ vì hành vi quấy rối một bé gái 5 tuổi ngay trên băng ghế gần nhà ở thành phố Cheboksary (Nga). Cụ thể, thời điểm xảy ra sự việc, một người hàng xóm của bé gái đang ngồi trong nhà thì bỗng dưng nghe thấy tiếng la thất thanh của trẻ con.

Linh cảm có điều không hay, bà ngó qua cửa sổ thì phát hiện người đàn ông đang cố ghì chặt đứa bé gái vào lòng và cưỡng hôn. Lập tức, người phụ nữ đã nhanh tay chụp lại bức ảnh để làm bằng chứng và điện thoại báo cảnh sát.

Những người chứng kiến sự việc kể lại rằng người đàn ông đã ép cháu bé ngồi vào lòng mình, cưỡng hôn và thực hiện nhiều hành vi khác mang tính chất dâm ô. Bức ảnh được hàng xóm chụp lại cho thấy bé gái sợ hãi, co rúm lại ngồi trên đùi của gã đàn ông kia. Mặc dù, không cho thấy rõ mặt nhưng có thể chứng minh qua tư thế ngồi của bé gái rất hoảng loạn và đang cố tìm cách thoát khỏi gã đàn ông kia.

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Người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt giữ vì tội quấy rối trẻ vị thành niên

Sau khi được cảnh sát báo tin, phụ huynh của đứa trẻ cũng không kìm được cơn tức giận. Hiện tại, bé gái đang ở nhà và sắp tới sẽ được gặp các chuyên gia tâm lý. Gã đàn ông biến thái đã bị giữ lại trong trại giam trước khi diễn ra phiên tòa xét xử.

Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, gã đàn ông khai rằng không nhớ bất cứ điều gì vì lúc đó say rượu. Người đàn ông bị khởi tố theo Phần 4 của Điều 132 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về các hành vi bạo lực có tính chất tình dục đối với một người dưới 14 tuổi.

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