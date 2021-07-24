Đi vắng nhà vài ngày nên lắp camera chống trộm, cô gái 'tá hoả' khi phát hiện lão chủ nhà đột nhập phòng ngủ và có hành động biến thái

Thế giới 24/07/2021 10:35

Cô gái lắp camera giám sát, đề phòng trộm cắp trong những ngày đi vắng, không ngờ lại quay được hành động biến thái của lão chủ nhà.

Mới đây, đoạn video chia sẻ của một cô gái tên Tyisha Macleod (Canada) nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, cô gái cho biết mình thuê một căn hộ và chỉ sống một mình. Tháng trước, cô phải đi công tác nhiều ngày nên đã quyết định lắp camera trong nhà để giám sát, đề phòng trộm cắp.

Thế nhưng, đáng nói, camera đã ghi lại hành động biến thái của ông chủ nhà khi cô rời khỏi. Theo hình ảnh camera ghi lại, có thể thấy chủ nhà trạc tuổi trung niên. Ông ta mặc chiếc áo thun màu cam và chiếc quần đùi tối màu.

co gai 1
Ông chủ nhà lẻn vào phòng ngủ của Tyisha và nhấc chiếc gối nằm lên ngửi

Khi biết Tyisha vắng nhà, ông chủ đã lẻn vào phòng ngủ của cô, rồi nhấc chiếc gối nằm lên ngửi một lúc rất lâu. Sau đó, người đàn ông này đặt chiếc gối trở xuống giường, sắp xếp lại như cũ để không bị nghi ngờ rồi ông tiếp tục đi xung quanh nhà để kiểm tra.

co gai 2
Chủ nhà ngửi gối của cô gái, sau đó giả vờ sắp xếp lại chăn trên giường

Tình cờ ngay lúc đó, không may hành động xấu của ông đã bị bạn thân của Tyisha bắt gặp. Cô bạn này đến chăm sóc mèo cưng giúp cô những ngày đi vắng. Lúc này, tên chủ nhà phát hiện có người đến, lão ta vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ và lúng túng khi đối mặt với bạn thân của Tyisha.

co gai 3
Chủ nhà lúng túng khi đối mặt với bạn thân của Tyisha

Bạn thân của Tyisha khi gặp lão chủ nhà có vẻ khá bất ngờ và choáng váng hơn khi thấy ông phi ra từ trong phòng ngủ. Dù vậy, cô bạn thân vẫn lịch sự hỏi: "Xin chào ông. Ông có khỏe không". Chủ nhà liền nghĩ ra một lý do và đáp lại: "Xin chào, tôi tới đây để cho con mèo ăn".

Thế nhưng, người đàn ông này không biết hành động của ông đã bị camera ghi lại tất cả. Sau khi về nhà, Tyisha đã lập tức mang những đoạn video trên đi chất vấn chủ nhà. Tuy nhiên, lão ta vẫn một mực khăng khăng sang nhà cô chỉ để  đi tìm con mèo và cho ăn. Với lý do này, Tyisha không thể chấp nhận được và cô đã quyết định báo cho cảnh sát. Đồng thời, cô cũng chấm dứt hợp đồng thuê nhà và nhanh chóng chuyển đi nơi khác.

Liên quan đến sự việc này, Tyisha tức giận cho hay: "Bạn của tôi bước vào và bắt gặp ông ta trong nhà. Ông ta nói đang tìm con mèo của tôi và cho nó ăn trong thời gian tôi đi vắng. Tôi không cho phép ông ta vào trong căn hộ của tôi, chứ đừng nói đến việc vào phòng ngủ, ngửi chăn gối của tôi xem chúng có mùi thơm hay không".

Đoạn video được Tyisha đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cũng  không khỏi lo sợ trước hành động của chủ nhà. Một số khác cũng gửi lời khuyên đến các bạn nữ đang sống một mình tại các khu trọ nên có sự đề phòng, cảnh giác cao hơn. 

Cụ ông đột ngột qua đời khi mới vào viện dưỡng lão, người con 'chết đứng' khi chứng kiến cảnh cha bị trói chặt, bạo hành qua camera

Cụ ông đột ngột qua đời khi mới vào viện dưỡng lão, người con 'chết đứng' khi chứng kiến cảnh cha bị trói chặt, bạo hành qua camera

Vì nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan tới viện dưỡng lão, người đàn ông đã yêu cầu trích xuất camera giám sát. Sự thật phơi bày trước mắt, anh ta đã "đứng không vững" khi chứng kiến.

Xem thêm
Từ khóa:   lão chủ nhà biến thái chủ nhà đột nhập khi cô gái vắng nhà camera giám sát

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 28 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 28 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích