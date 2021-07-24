Thế nhưng, đáng nói, camera đã ghi lại hành động biến thái của ông chủ nhà khi cô rời khỏi. Theo hình ảnh camera ghi lại, có thể thấy chủ nhà trạc tuổi trung niên. Ông ta mặc chiếc áo thun màu cam và chiếc quần đùi tối màu.

Mới đây, đoạn video chia sẻ của một cô gái tên Tyisha Macleod (Canada) nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, cô gái cho biết mình thuê một căn hộ và chỉ sống một mình. Tháng trước, cô phải đi công tác nhiều ngày nên đã quyết định lắp camera trong nhà để giám sát, đề phòng trộm cắp.

Tình cờ ngay lúc đó, không may hành động xấu của ông đã bị bạn thân của Tyisha bắt gặp. Cô bạn này đến chăm sóc mèo cưng giúp cô những ngày đi vắng. Lúc này, tên chủ nhà phát hiện có người đến, lão ta vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ và lúng túng khi đối mặt với bạn thân của Tyisha.

Khi biết Tyisha vắng nhà, ông chủ đã lẻn vào phòng ngủ của cô, rồi nhấc chiếc gối nằm lên ngửi một lúc rất lâu. Sau đó, người đàn ông này đặt chiếc gối trở xuống giường, sắp xếp lại như cũ để không bị nghi ngờ rồi ông tiếp tục đi xung quanh nhà để kiểm tra.

Chủ nhà lúng túng khi đối mặt với bạn thân của Tyisha

Bạn thân của Tyisha khi gặp lão chủ nhà có vẻ khá bất ngờ và choáng váng hơn khi thấy ông phi ra từ trong phòng ngủ. Dù vậy, cô bạn thân vẫn lịch sự hỏi: "Xin chào ông. Ông có khỏe không". Chủ nhà liền nghĩ ra một lý do và đáp lại: "Xin chào, tôi tới đây để cho con mèo ăn".

Thế nhưng, người đàn ông này không biết hành động của ông đã bị camera ghi lại tất cả. Sau khi về nhà, Tyisha đã lập tức mang những đoạn video trên đi chất vấn chủ nhà. Tuy nhiên, lão ta vẫn một mực khăng khăng sang nhà cô chỉ để đi tìm con mèo và cho ăn. Với lý do này, Tyisha không thể chấp nhận được và cô đã quyết định báo cho cảnh sát. Đồng thời, cô cũng chấm dứt hợp đồng thuê nhà và nhanh chóng chuyển đi nơi khác.

Liên quan đến sự việc này, Tyisha tức giận cho hay: "Bạn của tôi bước vào và bắt gặp ông ta trong nhà. Ông ta nói đang tìm con mèo của tôi và cho nó ăn trong thời gian tôi đi vắng. Tôi không cho phép ông ta vào trong căn hộ của tôi, chứ đừng nói đến việc vào phòng ngủ, ngửi chăn gối của tôi xem chúng có mùi thơm hay không".

Đoạn video được Tyisha đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cũng không khỏi lo sợ trước hành động của chủ nhà. Một số khác cũng gửi lời khuyên đến các bạn nữ đang sống một mình tại các khu trọ nên có sự đề phòng, cảnh giác cao hơn.