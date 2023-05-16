Một chatbot kiếm được hơn 2,4 tỷ đồng sau 5 ngày: 'Xin chào. Tôi là bạn gái kỹ thuật số của bạn'

CarynAI, chatbot bằng giọng nói trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành 'bạn gái kỹ thuật số', chia sẻ thói quen hàng ngày với người dùng: “Xin chào, tôi là Karin. Tôi được sinh ra để trở thành bạn gái kỹ thuật số của bạn” và “tôi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm về cảm xúc và thể chất giống như con người”, thu về hơn 2,4 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày ra mắt.

Theo Tờ Washington Post (WP) vào ngày 14/5 (giờ địa phương), Caryn Marjorie (23 tuổi), người có 1,8 triệu người đăng ký trên Snapchat, đã hợp tác với công ty khởi nghiệp AI Forever Voices để giới thiệu 'CarynAI' vào đầu tháng này. CarynAI là một chatbot bằng giọng nói được mô phỏng theo Marjorie và sử dụng công nghệ GPT-4 do OpenAI phát triển. Qua hơn 1000 giờ học, nó đã học được cách nói, cách cư xử và tính cách của Marjorie. Chi phí sử dụng CarynAI là 1 USD mỗi phút (khoảng 25.000 ngàn đồng). Caryn Marjorie (23 tuổi), người có 1,8 triệu người đăng ký trên Snapchat - Ảnh: Caryn Marjorie Kết quả buổi ra mắt CarynAI đã thành công tốt đẹp, ghi nhận doanh thu hơn 100.000 đô la (khoảng 2,4 tỷ đồng) trong vòng 5 ngày kể từ ngày ra mắt. Thậm chí đã có hàng nghìn người chờ đợi để được sử dụng dịch vụ. Washington Post phân tích rằng, đánh giá từ tốc độ tăng trưởng này, có thể kiếm được lợi nhuận gần 5 triệu đô la (tương đương 117 tỷ đồng) mỗi tháng trong tương lai. 98% người dùng được tìm thấy là nam giới.

Tại CarynAI, Marjorie trở thành 'bạn gái kỹ thuật số', chia sẻ thói quen hàng ngày với người dùng. Trên thực tế, nếu bạn nghe giọng nói được đăng tải trên Twitter để quảng cáo, CarynAI nói: “Xin chào, tôi là Karin. Tôi được sinh ra để trở thành bạn gái kỹ thuật số của bạn” và “tôi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm về cảm xúc và thể chất giống như con người”. Trong một video mô phỏng được đăng trên YouTube bởi Forever Voices, CarynAI hỏi một người đàn ông mệt mỏi vì làm việc cả ngày, "bạn có muốn lên kế hoạch cho một bữa tối ảo hoặc hẹn hò xem phim cùng nhau không?" Carin Marjorie quảng cáo chatbot giọng nói CarinAI được mô phỏng theo cô ấy. Ảnh: Caryn Marjorie Về lý do phát hành CarynAI, Marjorie cho biết: "Tôi muốn chữa lành nỗi cô đơn của người hâm mộ. CarinAI là bước đầu tiên đi đúng hướng để chữa khỏi sự cô đơn. Đàn ông buộc phải che giấu vấn đề của họ. CarinAI sẽ giải quyết vấn đề bắt nguồn từ việc này. Chúng tôi đã thêm các chức năng như liệu pháp hành vi biện chứng và liệu pháp hành vi nhận thức vào chatbot bằng cách hợp tác với các nhà tâm lý học giỏi nhất thế giới. Điều này sẽ giúp chữa lành chấn thương và khôi phục sự tự tin về thể chất và tinh thần".

Tuy nhiên, một số người lại có cái nhìn trái chiều về CarynAI. Cách trả tiền cho một AI học từ Marjorie và trò chuyện riêng không khác gì 'ngành công nghiệp tình dục trên mạng'. Ngoài ra, người ta lo ngại rằng người dùng nghiện CarynAI có thể phạm tội như theo dõi Marjorie. Caryn Marjorie đã hợp tác với công ty khởi nghiệp AI Forever Voices để giới thiệu 'CarynAI' vào đầu tháng này - Ảnh: Caryn Marjorie Đáp lại điểm này, John H. Meyer, Giám đốc điều hành của Forever Voices, đã thông báo rằng ông sẽ thiết lập các thiết bị an toàn như giới hạn thời gian sử dụng một lần xuống dưới một giờ và thành lập một nhân viên đạo đức mới làm vị trí nội bộ. Meyer cho biết: “Có nhiều biện pháp bảo vệ chống lại các trường hợp sử dụng có hại. Chúng tôi tin rằng chatbot thoại được phát triển lần này là bước đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác giữa AI và con người".

Một đài phát thanh phát sóng trực tiếp thực hiện bằng AI 100% Đây sẽ là lần đầu tiên một đài truyền hình thông thường hiện có thực hiện một chương trình phát sóng được thực hiện bằng 100% AI (trí tuệ nhân tạo).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-chatbot-kiem-uoc-hon-24-ty-ong-sau-5-ngay-xin-chao-toi-la-ban-gai-ky-thuat-so-cua-ban-582506.html