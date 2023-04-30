Một đài phát thanh phát sóng trực tiếp thực hiện bằng AI 100%

Đây sẽ là lần đầu tiên một đài truyền hình thông thường hiện có thực hiện một chương trình phát sóng được thực hiện bằng 100% AI (trí tuệ nhân tạo).

Tiếng trò chuyện và tiếng cười của những người dẫn chương trình, âm nhạc hòa vào giữa, và thậm chí cả tin tức phát ra vào cả buổi trưa. Cứ tưởng đây là một chương trình phát thanh hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vào ngày 27/4 (giờ địa phương), thính giả nghe kênh radio 'Couleur 3' ở Lausanne, Thụy Sĩ, đã phải nghi ngờ đôi tai của mình trước thông báo cứ 20 phút lại phát ra một lần này: “Bây giờ bạn đang nghe chương trình phát sóng do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra". Buổi phát sóng vào ngày 27/4 là một buổi “phát sóng thử nghiệm” để xem liệu RTS, đài phát thanh công cộng của Thụy Sĩ điều hành kênh Couleur 3, có khả năng phát sóng radio trực tiếp bằng AI hay không. Toàn bộ nội dung phát sóng trong 13 tiếng từ 6h đến 19h đều do AI tạo ra và vận hành. RTS cho biết, “Đây sẽ là lần đầu tiên một đài truyền hình thông thường hiện có thực hiện một chương trình phát sóng được thực hiện bằng 100% AI".

Đài phát thanh Thụy Sĩ phát sóng trực tiếp thực hiện bằng AI 100% - Ảnh: Yonhap News Người nghe bùng nổ nhiều phản ứng. Kênh Couleur 3 cho biết, “Chúng tôi đã nhận được hàng trăm ý kiến, bao gồm cả sự ngạc nhiên, sợ hãi và bối rối,” và “Dựa trên điều này, chúng tôi dự định tổ chức một cuộc tranh luận trên đài phát thanh về việc phát sóng do AI thực hiện". RTS đã huy động nhiều công nghệ khác nhau để tạo ra các chương trình phát sóng AI không thể phân biệt được với các chương trình phát sóng thông thường. Kịch bản phát sóng được tạo bằng ChatGPT, một AI đàm thoại có khả năng nói ngôn ngữ như con người. Nhập tiêu đề, thành phần, nghệ sĩ biểu diễn và nội dung mong muốn của chương trình phát sóng sẽ phát ngày hôm đó, ChatGPT sẽ tạo kịch bản phát sóng. AI cũng đã thực hiện việc chuyển đổi kịch bản thành âm thanh thực tế. RTS đã sử dụng công nghệ của Respeecher, một công ty AI của Ukraine và ghép giọng nói của 5 đài phát thanh hiện có vào AI.

RTS cho biết, “Một số bản nhạc phát ở giữa chương trình phát sóng được sáng tác bởi AI và giọng trong các bài hát cũng là giọng của AI. Ngay cả nội dung tin tức cũng đều do AI tạo ra". Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn với tin tức thực, ChatGPT đã phát minh và cung cấp “tin tức trong tương lai có thể xuất hiện vào khoảng năm 2070”, chẳng hạn như “Tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đã bị cấm hoạt động ở Geneva” và “một nhà hàng dưới nước đã mở ở Hồ Zurich”. AI chưa có khả năng phỏng vấn phóng viên hoặc xác minh sự thật (facts), vì vậy có những giới hạn trong việc sử dụng AI trong việc tạo ra tin tức thực tế. RTS đã mất khoảng ba tháng để chuẩn bị cho buổi phát sóng này. Phần lớn thời gian được dành để thu thập các kỹ năng AI cần thiết và đào tạo chúng cho mục đích sản xuất chương trình phát thanh. Antoine Multon, giám đốc phụ trách Couleur 3, cho biết: “Có nhiều tranh cãi nội bộ về việc phát sóng sử dụng AI, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua thực trạng mà các công nghệ mới đang làm rung chuyển ngành truyền thông”. Hãng tin AP cho biết, “Có những lo ngại rằng đây là bước đầu tiên trong việc giảm số lượng nhân viên phát thanh".

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