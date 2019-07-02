Mẹ tàn nhẫn phạt con gái 8 tuổi quỳ trên than hồng chỉ vì quên cặp sách trong lớp

Thế giới 02/07/2019 17:23

Đôi khi vì đứa trẻ bướng bỉnh, mẹ đánh con để răn đe, dạy dỗ là việc bình thường. Thế nhưng bắt con quỳ gối trên than đang cháy như người mẹ trong câu chuyện dưới đây là hành vi khó chấp nhận được.

Nhiều người quan niệm “thương cho roi cho vọt” nên việc mẹ đánh con để dạy dỗ được xem là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, có những gia đình cha mẹ không chỉ dừng lại ở việc đánh mà còn áp dụng những hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Điển hình như người mẹ Philippines trong vụ việc dưới đây.

Theo đó, ngày 24/6 là ngày lễ tại nước này nên cô giáo cho học sinh được nghỉ sớm để chơi đùa. Trời mưa, vì sợ sách vở bị ướt nên cô bé 8 tuổi đã để lại cặp sách trong lớp học và dự định quay lại lấy sau. Thế nhưng khi quay lại, cửa lớp đã đóng nên em đành phải về nhà tay không.

me danh con 1
Mẹ đánh con, bắt bé gái quỳ trên than hồng khiến chân em bị thương nặng - Ảnh: The star

Mặc dù cô bé đã giải thích nhưng người mẹ vẫn không tin. Cho rằng con mình bỏ học, bà ta bắt em quay lại trường mang cặp sách về. Nghe lời mẹ, cô bé đã đi đến trường nhưng cửa lớp học vẫn khóa. Nhìn thấy con gái về tay không, người mẹ vô cùng tức giận nên ra tay đánh đòn. Kinh khủng hơn, bà ta còn lấy than đang cháy trong lò ra, bắt con gái quỳ lên đó.

Sau nhiều ngày không thấy học trò đến lớp, cô giáo đến nhà thì phát hiện hai chân em bị bỏng nặng. Khi biết được nguyên nhân, cô đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Được biết, cô bé thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, bạo hành dã man.

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã bắt cha mẹ cô bé ký vào bản cam kết ngừng bạo hành con. Tuy nhiên, Văn phòng phúc lợi xã hội địa phương lại không có hành động gì sau vụ việc. Hiện cô bé đã được đưa về sống cùng ông bà để điều trị vết thương còn 4 anh chị em khác vẫn sống với cha mẹ.

Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ

Mẹ cùng người tình đánh con trai 6 tuổi bầm dập ở Tây Ninh: Hé lộ quá khứ bất ngờ của người mẹ

Gặp L.T.T.T, không ai tin được rằng đây chính là người phụ nữ đã cùng người tình tra tấn con trai 6 tuổi của mình một cách dã man.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em Philippines

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích