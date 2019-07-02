Mẹ tàn nhẫn phạt con gái 8 tuổi quỳ trên than hồng chỉ vì quên cặp sách trong lớp

Đôi khi vì đứa trẻ bướng bỉnh, mẹ đánh con để răn đe, dạy dỗ là việc bình thường. Thế nhưng bắt con quỳ gối trên than đang cháy như người mẹ trong câu chuyện dưới đây là hành vi khó chấp nhận được.

Nhiều người quan niệm “thương cho roi cho vọt” nên việc mẹ đánh con để dạy dỗ được xem là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, có những gia đình cha mẹ không chỉ dừng lại ở việc đánh mà còn áp dụng những hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Điển hình như người mẹ Philippines trong vụ việc dưới đây.

Theo đó, ngày 24/6 là ngày lễ tại nước này nên cô giáo cho học sinh được nghỉ sớm để chơi đùa. Trời mưa, vì sợ sách vở bị ướt nên cô bé 8 tuổi đã để lại cặp sách trong lớp học và dự định quay lại lấy sau. Thế nhưng khi quay lại, cửa lớp đã đóng nên em đành phải về nhà tay không.

Mẹ đánh con, bắt bé gái quỳ trên than hồng khiến chân em bị thương nặng - Ảnh: The star

Mặc dù cô bé đã giải thích nhưng người mẹ vẫn không tin. Cho rằng con mình bỏ học, bà ta bắt em quay lại trường mang cặp sách về. Nghe lời mẹ, cô bé đã đi đến trường nhưng cửa lớp học vẫn khóa. Nhìn thấy con gái về tay không, người mẹ vô cùng tức giận nên ra tay đánh đòn. Kinh khủng hơn, bà ta còn lấy than đang cháy trong lò ra, bắt con gái quỳ lên đó.

Sau nhiều ngày không thấy học trò đến lớp, cô giáo đến nhà thì phát hiện hai chân em bị bỏng nặng. Khi biết được nguyên nhân, cô đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Được biết, cô bé thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, bạo hành dã man.

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã bắt cha mẹ cô bé ký vào bản cam kết ngừng bạo hành con. Tuy nhiên, Văn phòng phúc lợi xã hội địa phương lại không có hành động gì sau vụ việc. Hiện cô bé đã được đưa về sống cùng ông bà để điều trị vết thương còn 4 anh chị em khác vẫn sống với cha mẹ.

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