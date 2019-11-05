Nội dung bức thư tuyệt mệnh do bé trai 14 tuổi để lại sau khi nhảy lầu tự sát khiến người thân vô cùng đau đớn.

Trước khi nhảy lầu tự sát, nam sinh 14 tuổi vẫn cười nói vui vẻ, không có biểu hiện gì bất thường. Chính vì vậy, khi biết nạn nhân tử vong do nhảy từ lầu 14 xuống đất, người thân, bạn bè vô cùng bàng hoàng.

Được biết sự việc xảy ra vào ngày 24/10 vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Nạn nhân là em Jiale. Vào ngày xảy ra sự việc, cậu bé vẫn đi học, ăn tối cùng gia đình như thường ngày. Sau bữa cơm không lâu, người mẹ nghe tiếng con trai hét “mẹ ơi, con yêu mẹ” nên lập tức vào phòng xem nhưng không thấy con đâu. Một lúc sau, người mẹ đau đớn phát hiện con trai tử vong vì nhảy từ lầu 14 xuống đất.

Bé trai 14 tuổi nhảy lầu tự sát sau bữa cơm tối với gia đình - Ảnh: Internet

Sự ra đi đột ngột của em khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì bình thường em là một cậu bé vui vẻ, hoạt bát và không hề có biểu hiện bất thường. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi người thân tìm thấy 2 bức thư tuyệt mệnh gửi cho mẹ và cô bạn mà em thầm mến.

Trong thư, nạn nhân gửi lời xin lỗi đến gia đình. Jiale kể em đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, có nhiều bạn bè. Thế nhưng sự thật thì ngược lại, khi đi học em luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Trong thư, cậu bé viết 1 câu không chỉ khiến người thân mà bất kỳ ai đọc được cũng phải rơi nước mắt: “Lạm dụng bằng lời nói gây ra rất nhiều tổn thương. Cho dù có cố ý hay không, mình chỉ ước rằng các bạn có thể tử tế hơn”.

Sau khi đọc thư tuyệt mệnh, người thân tin rằng em bị bắt nạt khi đi học ở trường. Bên cạnh đó, một số học sinh cùng trường cho biết từng thấy nam sinh này cãi nhau với thầy giáo và chạy xuống cầu thang khóc. Nghi ngờ con trai bị bắt nạt ở trường nhưng gia đình nạn nhân không thể làm được gì hơn vì nhà trường không cho xem camera.

Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng với hy vọng có thể làm sáng tỏ vụ việc.

Bé gái 10 tuổi để lại thư tuyệt mệnh: ‘Con chết đi là món quà tốt nhất tặng mẹ’ Cho rằng bản thân chỉ mang lại đau khổ và bất hạnh cho mẹ, bé gái 10 tuổi đã để lại bức thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử. Cô bé hy vọng mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.

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