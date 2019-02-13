Thư tuyệt mệnh của người mẹ ôm con 10 tuổi nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi: ‘Tôi thậm chí không đủ tiền cho con ăn'

Thế giới 13/02/2019 16:53

Vì không có tiền trả nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi, người đàn ông mà cô yêu thương cũng bỏ đi nên người mẹ trẻ đã ôm con nhảy cầu tự tử.

Mặc dù được các nhân viên cứu hộ hết lời khuyên nhủ nhưng người phụ nữ 32 tuổi vẫn quyết tâm ôm con trai 10 tuổi nhảy từ chiếc cầu cao 100m.

Trước khi ra đi, chị đã để lại một bức thư tuyệt mệnh kể rõ lý do. Người mẹ trẻ kể rằng vì kinh tế khó khăn, chị đã phải vay tiền của những kẻ cho vay nặng lãi. Sau đó, vì không có khả năng chi trả nên chị bị bọn chúng đe dọa, sỉ nhục. Quá tuyệt vọng, chị cho rằng tự tử là lối thoát duy nhất của mình trong lúc này.

Bức thư của người mẹ trẻ được giới truyền thông đăng tải gây xúc động mạnh: “Tôi đã quá tổn thương bởi những gì mà những người xung quanh mang đến, rời khỏi thế giới này và quên đi những gì đã xảy ra có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi không còn hy vọng, tôi đã bị đánh bại và chịu đựng sự sỉ nhục. Tôi lạc lõng trong thế giới này vì người đàn ông yêu thương tôi nhất đã bỏ rơi tôi. Tôi đã sai vì đã tin lầm người.

Thư tuyệt mệnh của người mẹ ôm con 10 tuổi nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi: ‘Tôi thậm chí không đủ tiền cho con ăn' - Ảnh 1
Chân dung 2 mẹ con nạn nhân trước khi tự tử - Ảnh: Mirror

Tôi có lỗi với con trai mình, người mà tôi yêu thương nhất trên đời này. Tôi không đủ khả năng để chi trả tiền học của nó, thậm chí tôi còn không có đủ tiền để cho nó ăn.

Con trai, mẹ đã khiến con rơi vào nguy hiểm, mẹ xin lỗi con”.

Ở cuối bức thư, chị kể về nỗi sợ hãi của mình khi mỗi ngày đều bị hành hạ bởi những lời hăm dọa, nợ nần. Những kẻ cho vay nặng lãi còn đe dọa sẽ làm hại đứa con trai mới 10 tuổi khiến chị rơi vào bế tắc.

Chị biết chắc rằng không ai có thể giúp mình và con trai nên đã tìm đến cái chết để giải thoát.

Chứng kiến cảnh người phụ nữ ôm đứa con nhỏ nhảy xuống chiếc cầu cao hơn 100m, những nhân viên cứu hộ ở tỉnh Tolima (Colombia) vô cùng bàng hoàng và đau đớn vì không thể thuyết phục được nạn nhân.

Thư tuyệt mệnh của người mẹ ôm con 10 tuổi nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi: ‘Tôi thậm chí không đủ tiền cho con ăn' - Ảnh 2
Nhân viên cứu hộ đau buồn vì không thể khuyên nhủ được người mẹ và tận mắt chứng kiến cảnh hai mẹ con tự tử - Ảnh: Mirror

Theo thông tin từ Mirror, nạn nhân là Jessy Paola Moreno Cruz (32 tuổi) và con trai May Ceballos (10 tuổi). Gần đây, nạn nhân gặp khó khăn về tài chính và bị đuổi khỏi ngôi nhà của mình.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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