Chỉ vì xấu xí mà bà mẹ đơn thân Duyên Phạm từng bị không ít người miệt thị, trong đó có cả chồng và gia đình chồng cũ.

Sự việc bà mẹ đơn thân Duyên Phạm bị một số cư dân mạng miệt thị vì vẻ ngoài xấu xí từng gây ra một cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội. Sau một thời gian im ắng, chị bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới nhờ "dao kéo" khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chị Duyên từng bị nhà chồng xua đuổi, cộng đồng mạng xúc phạm vì ngoại hình xấu xí - Ảnh: FBNV Chia sẻ trên Saostar về cuộc hôn nhân trước đây, chị cho miết mình và chồng cũ quen biết nhau tại Sài Gòn. Sau hai năm tìm hiểu, cả hai quyết định đi đến hôn nhân mặc dù nhiều người trong gia đình chồng không đồng ý.

Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân hoàn toàn trái ngược với những gì chị ước ao. Gia đình chồng, thậm chí cả chồng cũng nhiều lần xúc phạm chị về ngoại hình. Sau nhiều lần chịu uất ức, chị đã hỏi chồng cũ vì sao biết mình xấu xí mà vẫn lấy. Anh ta đã buông một câu mà ai nghe thấy cũng xót xa thay cho người phụ nữ tội nghiệp: “Tôi mà không lấy cô thì có chó nó lấy cô”.

Sau khi chị thay đổi ngoại hình, gia đình chồng đã ngỏ ý khuyên hai vợ chồng quay lại - Ảnh: FBNV Chị còn chia sẻ thêm, sau khi sinh con chị đã 3 lần nghĩ đến cái chết vì bị nhà chồng miệt thị. Cuối cùng, chị đã quyết định trở thành mẹ đơn thân, học bán hàng online để nuôi sống con. Tuy nhiên, cuộc đời chị vẫn chưa hết sóng gió khi mỗi lần livestream chị đều bị cộng đồng mạng buông lời chê bai. Và nhờ sự giúp đỡ của một trung tâm thẩm mỹ, chị Duyên đã có cuộc "lột xác" ngoạn mục. Người phụ nữ này đã mạnh mẽ tuyên bố rằng không có đàn ông, bản thân vẫn có thể sống tốt - Ảnh: FBNV Nhìn thấy sự lột xác của chị Duyên, nhà chồng đã chủ động liên hệ muốn vợ chồng "gương vỡ lại lành". Thế nhưng chị đã từ chối và tự tin khẳng định “không có đàn ông, tôi vẫn sống tốt”. Bức ảnh chụp cùng trai Tây khiến nhiều người đồn đoán chị Duyên đã tìm được hạnh phúc mới - Ảnh: FBNV Gần đây, chị Duyên khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng ảnh thân mật với một chàng trai Tây. Tuy nhiên, bà mẹ đơn thân đã lên tiếng giải thích đó chỉ là một người bạn.

Xuất hiện tình tứ bên trai Tây, mẹ đơn thân từng bị chê xấu xúc phạm người nhìn bị nghi có tình mới Sau một thời gian thay đổi ngoại hình, mẹ đơn thân từng khóc vì bị chê xấu xí ngay trên livestream đăng ảnh tình tứ bên trai Tây khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

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