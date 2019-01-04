Xuất hiện tình tứ bên trai Tây, mẹ đơn thân từng bị chê xấu xúc phạm người nhìn bị nghi có tình mới

Sau một thời gian thay đổi ngoại hình, mẹ đơn thân từng khóc vì bị chê xấu xí ngay trên livestream đăng ảnh tình tứ bên trai Tây khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao trước sự việc người phụ nữ bán hàng online tên Duyên bật khóc nức nở trên livestream vì bị xúc phạm ngoại hình xấu xí. Được biết, cuộc sống riêng của chị cũng lắm gian nan. Chị từng bị gia đình chồng khinh miệt vì ngoại hình nên phải ly hôn, làm mẹ đơn thân. Chị Duyên từng bị cộng đồng mạng xúc phạm vì ngoại hình xấu xí - Ảnh: Internet Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chị Duyên một lần nữa gây “bão” mạng khi xuất hiện với gương mặt thay đổi hoàn toàn. Nhờ "đập đi xây lại", chị trở nên tự tin, cởi mở hơn.

Bức ảnh khiến cộng đồng mạng nghi ngờ chị Duyên có tình mới - Ảnh: Facebook nhân vật Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chị Duyên bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp chung với một anh chàng người Tây. Cả hai có hành động vô cùng thân thiết, đặc biệt là trên tay bà mẹ đơn thân còn cầm một hoa hồng đỏ khiến mọi người đồn đoán chị đã có tình yêu mới. Khi nhiều người bày tỏ thắc mắc liên quan đến chàng trai này, bà mẹ đơn thân nửa thật nửa đùa rằng: “Người Việt Nam chê em xấu không yêu. Thì mình yêu Tây”. Chính vì bình luận này đã có không ít người để lại lời chúc mừng. Tất cả đều hy vọng chị sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Câu trả lời úp mở của bà mẹ đơn thân khiến mọi người càng thêm nghi ngờ - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, sau đó không lâu, chị Duyên đã lên tiếng đính chính rằng đó chỉ là một người bạn chứ không phải người yêu như mọi người đồn đoán. Trước đó, chị Duyên từng cho biết hiện tại chỉ muốn chuyên tâm vào công việc để lo cho con trai cuộc sống đầy đủ chứ không muốn yêu đương. Mặc dù bị mừng hụt một phen nhưng những ai quan tâm tới người phụ nữ “số khổ” này đều luôn cầu chúc cho hai mẹ con chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai.

'Lột xác' thành công, mẹ đơn thân 'xấu xúc phạm người nhìn' tiết lộ nhà chồng từng xua đuổi: 'Khi nào xinh hãy quay lại' Bị chê xấu xí, chị Duyên đã quyết tâm "đập đi xây lại". Mới đây, chị khiến mọi người bất ngờ khi khoe gương mặt xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, chị còn tiết lộ về quá khứ từng bị nhà chồng hắt hủi và có ý định ôm con tự tử.

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