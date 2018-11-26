'Lột xác' thành công, mẹ đơn thân 'xấu xúc phạm người nhìn' tiết lộ nhà chồng từng xua đuổi: 'Khi nào xinh hãy quay lại'

Xã hội 26/11/2018 14:57

Bị chê xấu xí, chị Duyên đã quyết tâm "đập đi xây lại". Mới đây, chị khiến mọi người bất ngờ khi khoe gương mặt xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, chị còn tiết lộ về quá khứ từng bị nhà chồng hắt hủi và có ý định ôm con tự tử.

Vài tháng trước, câu chuyện người mẹ đơn thân bị miệt thị chỉ vì gương mặt không mấy xinh đẹp đã khiến cộng động mạng tranh cãi dữ dội. Đau đớn vì bị chê "xấu xúc phạm người nhìn", chị Duyên đã bật khóc nức nở ngay trên sóng livestream. 

'Lột xác' thành công, mẹ đơn thân 'xấu xúc phạm người nhìn' tiết lộ nhà chồng từng xua đuổi: 'Khi nào xinh hãy quay lại' - Ảnh 1
Gương mặt mới xinh đẹp của người mẹ đơn thân từng bị cộng đồng mạng mắng chửi - Ảnh: FBNV

Bẵng đi một thời gian, cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi chứng kiến loạt hình ảnh xinh đẹp của bà mẹ đơn thân. Được biết, chị đã nhờ đến "dao kéo" để thay đổi nhan sắc.

Mới đây, chị bất ngờ chia sẻ về quá khứ từng bị nhà chồng xua đuổi, hắt hủi “khi nào xinh hãy quay lại”.

“Sinh ra không được may mắn, khuôn mặt em luôn bị người ta chê bai nào là xấu như ma, ăn đu đủ không cần thìa, xấu như trời cấu, trông như con quê mùa.

Thời học sinh bạn bè thì xa lánh không ai chơi, thậm chí đẩy em ngã. Em đã không dám đi học và bỏ ngang giữa chừng.

'Lột xác' thành công, mẹ đơn thân 'xấu xúc phạm người nhìn' tiết lộ nhà chồng từng xua đuổi: 'Khi nào xinh hãy quay lại' - Ảnh 2
Sau phẫu thuật thẩm mỹ, chị Duyên tự tin hơn trước rất nhiều - Ảnh: Facebook

Đến lớn đi làm en xin việc ai cũng từ chối thậm chí họ còn nói với em ‘Em đừng nên đi xin việc cho đỡ mất thời gian’.

Em đã thật sự tủi nhục và uất hận. Có lúc em nghĩ hận mẹ và trách mẹ sao sinh con ra xấu vậy? Công việc em được chọn duy nhất là rửa bát trong bếp.

Đến khi em gặp người đàn ông tưởng yêu thương mình thật sự thì lúc em sinh con cả nhà chồng hắt hủi vì xấu họ bảo ‘khi nào xinh hãy quay lại’.

'Lột xác' thành công, mẹ đơn thân 'xấu xúc phạm người nhìn' tiết lộ nhà chồng từng xua đuổi: 'Khi nào xinh hãy quay lại' - Ảnh 3
Chia sẻ của chị Duyên trong một nhóm kín trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Em ôm nhục và nuôi con một mình. Cuộc sống quá hà khắc đã khiến em không chịu nổi và nghĩ đến cái chết. Em ôm con lên lầu 7 định nhảy xuống nhưng nghe tiếng con em lại không làm được vì như vậy là mình ác mình giết con.

Em đã cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách, em livestream bán hàng kiếm tiền qua ngày cho 2 mẹ con cũng bị mọi người chửi”.

'Lột xác' thành công, mẹ đơn thân 'xấu xúc phạm người nhìn' tiết lộ nhà chồng từng xua đuổi: 'Khi nào xinh hãy quay lại' - Ảnh 4
Không chỉ bị cộng đồng mạng mắng chửi mà người nhà chồng cũ cũng không tiếc lời sỉ nhục, xua đuổi chị - Ảnh: Facebook

Tâm sự của bà mẹ đơn thân nhận được rất nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng gửi lời động viên đến người mẹ đơn thân, hy vọng gương mặt mới sẽ giúp chị tự tin và có cuộc sống tốt hơn.

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