Mẹ bầu 7 tháng bị đâm nhiều nhát vẫn cố bảo vệ đứa con trong bụng: ‘Tôi nhìn thấy máu ở khắp nơi’

Thế giới 19/03/2019 17:26

Trên đường đi làm về, người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị cướp tấn công, đâm nhiều nhát vào bụng.

Chị Sizakele Mkhalipha là nhân viên thu ngân tại một trạm xăng ở Witbank, Mpumalanga (Nam Phi). Mỗi ngày, để đến chỗ làm, chị phải đi bộ 30km. Một buổi tối đi làm về, chị bị một người đàn ông tấn công từ phía sau, bóp cổ để giật túi xách.

“Hắn ta siết cổ tôi bằng một tay, tay còn lại thì cố gắng giật túi của tôi”, chị kể lại sự việc trên tờ Drum

Dù bị khống chế, người mẹ bầu vẫn dũng cảm cắn tên cướp để giật lại túi xách. Sau đó, chị bị ngã sấp xuống đất. Lúc này, tên cướp đá vào lưng chị.

Mẹ bầu 7 tháng bị đâm nhiều nhát vẫn cố bảo vệ đứa con trong bụng: ‘Tôi nhìn thấy máu ở khắp nơi’ - Ảnh 1
Người mẹ đã bị tên cướp đâm vào lưng nhiều nhát - Ảnh minh họa: Internet

Vì cảm thấy phần bụng bị đau nên chị đã nghĩ mình có thể bị sảy thai hoặc đứa trẻ sẽ bị dị tật. Cố gắng dùng tay bảo vệ phần bụng, khi chị quay đầu lại thì thấy tên cướp cầm con dao lăm lăm trên tay.

Nghĩ rằng hai mẹ con có thể bị giết chết, không thể gặp lại hai đứa con nhỏ ở nhà, người mẹ đã cố gắng hét lên cầu cứu nhưng không thể phát ra tiếng.

“Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi cảm thấy một cơn đau rát dữ dội trên lưng, tôi biết hắn đã đâm tôi. Khi có thể nói chuyện lại được, tôi nhìn thấy máu ở khắp nơi”, người mẹ vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhớ lại vụ việc.

Điều cuối cùng mà chị nhìn thấy là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ ở gần đó chạy đến và sau đó chị tỉnh dậy trong bệnh viện.

Mẹ bầu 7 tháng bị đâm nhiều nhát vẫn cố bảo vệ đứa con trong bụng: ‘Tôi nhìn thấy máu ở khắp nơi’ - Ảnh 2
May mắn là đứa trẻ đã được sinh ra khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Khi được đưa vào bệnh viện, nạn nhân đã bất tỉnh trong 30 phút vì đã bị đâm 7 nhát vào lưng. May mắn là những vết thương không quá sâu nên không gây tổn thương đến tử cung và đứa trẻ đã được an toàn. Sau 3 ngày điều trị trong bệnh viện, chị đã được về nhà. Đến ngày 6/3 vừa qua, chị đã hạ sinh thành công một bé trai khỏe mạnh.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, người mẹ vẫn chưa thể quay lại làm việc vì chưa hồi phục và lo lắng cho sự an toàn của mình.

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