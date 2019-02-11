Tài xế ngủ gật lấn sang lề đường bên trái dẫn đến va chạm với xe máy đi ngược chiều khiến một thai phụ đang mang thai ở tháng thứ 7 bị mất con.

Hôm nay (11/2), trao đổi với báo chí, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe chuyển viện miễn phí và xe máy khiến một thai phụ bị mất con.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 10/2, ông L.V.E (sinh năm 1952, trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển xe chuyển bệnh miễn phí mang biển số 67A – 049.28 lưu thông trên QL 91 theo hướng từ thành phố Long Xuyên đi thành phố Châu Đốc.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến thai phụ 7 tháng mất con - Ảnh: PLO

Khi xe chạy đến khu vực khóm Bình Đức 5 (phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Trần Văn Tiến (sinh năm 1982, trú huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) chở theo vợ con chạy ngược chiều.

Lúc này, trên xe anh Tiến có chở con nhỏ mới 7 tuổi và vợ là chị K.N.D (sinh năm 1986) đang mang thai ở tháng thứ 7.

Cú va chạm khiến chị D. bị thương nặng phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu. Mặc dù chị D. đã qua cơn nguy kịch nhưng thai nhi 7 tháng tuổi không giữ được. Còn anh Tiến và con nhỏ 7 tuổi cũng bị thương nhẹ.

Được biết nguyên nhân ban đầu do tài xế L.V.E ngủ gật nên chiếc xe lấn sang lề đường bên trái, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

183 người chết, 241 người bị thương vì tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi Trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 241 người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-phu-7-thang-dau-don-chiu-canh-mat-con-vi-tai-xe-ngu-gat-314764.html