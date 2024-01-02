Máy bay chở 367 người bất ngờ bốc cháy như 'quả cầu lửa' trên đường băng

Thế giới 02/01/2024 17:26

Hiện tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi sân bay, song vẫn chưa rõ những người này có bị thương hay không.

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ Reuters, Japan Airlines cho biết, các hình ảnh do đài NHK đăng tải cho thấy chiếc máy bay bốc cháy đùng đùng như quả cầu lửa khi di chuyển trên đường băng ở sân bay Haneda tối nay (2/1) theo giờ địa phương. Ngọn lửa dường như thoát ra từ cả cửa sổ máy bay và bên dưới nó.

Máy bay sau đó được nhìn thấy đứng yên với các cửa trượt khẩn cấp bật mở và mọi người tháo chạy ra ngoài, trong lúc lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy.

Máy bay chở 367 người bất ngờ bốc cháy như 'quả cầu lửa' trên đường băng - Ảnh 1
Một chiếc máy bay của Japan Airlines bốc cháy trên đường băng tại sân bay Haneda hôm 2/1 - Ảnh: NHK
Máy bay chở 367 người bất ngờ bốc cháy như 'quả cầu lửa' trên đường băng - Ảnh 2
Khoảnh khắc máy bay bốc cháy trên đường băng sân bay Haneda, ngày 2/1 - Ảnh: Reuters

Máy bay gặp sự cố được xác định là một chiếc A350 của hãng Japan Airlines, mang số hiệu JAL 516, cất cánh từ Hokkaido.

Theo thông tin từ VNExpress, dẫn tin từ Japan Times, lính cứu hỏa sau đó nỗ lực chữa cháy, trong khi lửa bốc ra từ cửa sổ máy bay và mũi phi cơ gục xuống mặt đường băng. Toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay.

Một số mảnh vỡ bốc cháy nằm rải rác, buộc sân bay Haneda phải đóng cửa đường băng sau sự cố.

Máy bay chở 367 người bất ngờ bốc cháy như 'quả cầu lửa' trên đường băng - Ảnh 3
Máy bay chở 379 người bốc cháy ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 2/1 - Nguồn: NHK

Nguyên nhân sự cố đang được điều tra, nhưng Sở cứu hỏa Tokyo cho biết đã xảy ra va chạm giữa máy bay này với một phi cơ của Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) đang chuẩn bị cất cánh.

JCG sau đó xác nhận phi cơ va chạm với chiếc Airbus là máy bay cánh bằng MA 722 của lực lượng này đóng quân ở căn cứ không quân Haneda. Hiện chưa rõ số phận tổ bay chiếc MA 722. Đài NHK cho hay 5 người trên phi cơ cảnh sát biển "mất tích" sau sự cố.

Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực

Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6, rất nhiều dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó dư chấn lớn nhất được ghi nhận vào chiều ngày 1/1 có độ lớn 7 trên thang địa chấn có cấp độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản.

Xem thêm
Từ khóa:   máy bay bốc cháy tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 30 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 0 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích