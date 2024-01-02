Máy bay chở 367 người bất ngờ bốc cháy như 'quả cầu lửa' trên đường băng

Hiện tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi sân bay, song vẫn chưa rõ những người này có bị thương hay không.

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ Reuters, Japan Airlines cho biết, các hình ảnh do đài NHK đăng tải cho thấy chiếc máy bay bốc cháy đùng đùng như quả cầu lửa khi di chuyển trên đường băng ở sân bay Haneda tối nay (2/1) theo giờ địa phương. Ngọn lửa dường như thoát ra từ cả cửa sổ máy bay và bên dưới nó.

Máy bay sau đó được nhìn thấy đứng yên với các cửa trượt khẩn cấp bật mở và mọi người tháo chạy ra ngoài, trong lúc lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy.

Một chiếc máy bay của Japan Airlines bốc cháy trên đường băng tại sân bay Haneda hôm 2/1 - Ảnh: NHK

Khoảnh khắc máy bay bốc cháy trên đường băng sân bay Haneda, ngày 2/1 - Ảnh: Reuters

Máy bay gặp sự cố được xác định là một chiếc A350 của hãng Japan Airlines, mang số hiệu JAL 516, cất cánh từ Hokkaido.

Theo thông tin từ VNExpress, dẫn tin từ Japan Times, lính cứu hỏa sau đó nỗ lực chữa cháy, trong khi lửa bốc ra từ cửa sổ máy bay và mũi phi cơ gục xuống mặt đường băng. Toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay.

Một số mảnh vỡ bốc cháy nằm rải rác, buộc sân bay Haneda phải đóng cửa đường băng sau sự cố.

Máy bay chở 379 người bốc cháy ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 2/1 - Nguồn: NHK

Nguyên nhân sự cố đang được điều tra, nhưng Sở cứu hỏa Tokyo cho biết đã xảy ra va chạm giữa máy bay này với một phi cơ của Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) đang chuẩn bị cất cánh.

JCG sau đó xác nhận phi cơ va chạm với chiếc Airbus là máy bay cánh bằng MA 722 của lực lượng này đóng quân ở căn cứ không quân Haneda. Hiện chưa rõ số phận tổ bay chiếc MA 722. Đài NHK cho hay 5 người trên phi cơ cảnh sát biển "mất tích" sau sự cố.

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