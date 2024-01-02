Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, nhà chức trách Nhật Bản trưa 2/1 xác nhận ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung nước này trong ngày đầu tiên của Năm mới 2024.

Đài truyền hình NHK cho biết sân bay Noto đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt vỡ và các ảnh hưởng nghiêm trọng khác đối với khu vực nhà ga. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn 500 người bị mắc kẹt tại bãi đỗ ô tô của sân bay này. Ngoài ra, loạt trận động đất trên cũng gây ra thương tích về người và làm hư hại nhiều công trình kiến trúc tại các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu lân cận.

Trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 cùng hơn 155 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa. Nhiều hệ thống đường sá bị phá hủy, trong khi hơn 33.000 hộ dân lâm vào cảnh không có điện và nước sinh hoạt. Hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến tàu Shinkansen ở khu vực thảm họa tạm dừng hoạt động.

Nội chính Hoàng gia Nhật Bản ngày 2/1 thông báo sẽ hủy bỏ sự kiện Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện trước công chúng vào dịp đầu Năm mới. Trong khi đó, Thủ tướng Fumio Kishida cũng hoãn chuyến thăm đền Ise nhân dịp đầu Năm mới, dự kiến diễn ra vào ngày 4/1 tới.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất ban đầu cách Wajima khoảng 30 km về phía Đông - Đông Bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Theo đó, cơn địa chấn này được xác định ở mức cao nhất trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản.

Tuyến đường dẫn đến thị trấn Shika ở tỉnh Ishikawa bị hư hại sáng nay - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, Vộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều động nhiều binh sĩ tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, đồng thời triển khai tiêm kích F-15 và trực thăng để đánh giá thiệt hại từ trên không.

Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán với hơn 97.000 người ở 9 tỉnh dọc bờ biển phía đông đảo Honshu. Họ đang trú trong các nhà thi đấu trường học và trung tâm thể thao, các địa điểm được chỉ định là trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Khoảng 33.000 hộ gia đình tại tỉnh Ishikawa đang bị mất điện.

Khoảng 62.000 người đã nhận được lệnh sơ tán - Ảnh: AP

Một tòa nhà 7 tầng bị sập vì trận động đất ở TP Wajima - Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Động đất mạnh 7,6 độ xảy ra tại vùng Noto thuộc tỉnh Ishikawa của Nhật Bản chiều 1/1, khiến nước này và nhiều quốc gia lân cận phát cảnh báo sóng thần. Các đợt sóng cao khoảng một mét đã ập vào nhiều vùng bờ biển phía tây Nhật Bản và miền đông Hàn Quốc, giới chức cảnh báo vẫn có khả năng xảy ra những đợt sóng cao hơn trong vòng 24 giờ sau động đất.