Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực

Thế giới 02/01/2024 14:57

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6, rất nhiều dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó dư chấn lớn nhất được ghi nhận vào chiều ngày 1/1 có độ lớn 7 trên thang địa chấn có cấp độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, nhà chức trách Nhật Bản trưa 2/1 xác nhận ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung nước này trong ngày đầu tiên của Năm mới 2024.  

 

Trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 cùng hơn 155 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa. Nhiều hệ thống đường sá bị phá hủy, trong khi hơn 33.000 hộ dân lâm vào cảnh không có điện và nước sinh hoạt. Hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến tàu Shinkansen ở khu vực thảm họa tạm dừng hoạt động. 

Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực - Ảnh 1Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực - Ảnh 2
Các tòa nhà, đường xá bị hư hỏng sau nhiều trận động đất mạnh tấn công khu vực vào ngày 1/1/2024 tại Anamizu, Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: The Asahi Shimbun

Đài truyền hình NHK cho biết sân bay Noto đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt vỡ và các ảnh hưởng nghiêm trọng khác đối với khu vực nhà ga. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn 500 người bị mắc kẹt tại bãi đỗ ô tô của sân bay này. Ngoài ra, loạt trận động đất trên cũng gây ra thương tích về người và làm hư hại nhiều công trình kiến trúc tại các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu lân cận.

 

Nội chính Hoàng gia Nhật Bản ngày 2/1 thông báo sẽ hủy bỏ sự kiện Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện trước công chúng vào dịp đầu Năm mới. Trong khi đó, Thủ tướng Fumio Kishida cũng hoãn chuyến thăm đền Ise nhân dịp đầu Năm mới, dự kiến diễn ra vào ngày 4/1 tới.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất ban đầu cách Wajima khoảng 30 km về phía Đông - Đông Bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Theo đó, cơn địa chấn này được xác định ở mức cao nhất trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản.

Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực - Ảnh 3Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực - Ảnh 4
Tuyến đường dẫn đến thị trấn Shika ở tỉnh Ishikawa bị hư hại sáng nay - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, Vộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều động nhiều binh sĩ tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, đồng thời triển khai tiêm kích F-15 và trực thăng để đánh giá thiệt hại từ trên không.

Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán với hơn 97.000 người ở 9 tỉnh dọc bờ biển phía đông đảo Honshu. Họ đang trú trong các nhà thi đấu trường học và trung tâm thể thao, các địa điểm được chỉ định là trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Khoảng 33.000 hộ gia đình tại tỉnh Ishikawa đang bị mất điện.

Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực - Ảnh 5
Khoảng 62.000 người đã nhận được lệnh sơ tán - Ảnh: AP
Động đất tại Nhật Bản: Địa chấn dồn dập, số người tử vong gia tăng, cứu hộ khó tiếp cận nhiều khu vực - Ảnh 6
Một tòa nhà 7 tầng bị sập vì trận động đất ở TP Wajima - Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Động đất mạnh 7,6 độ xảy ra tại vùng Noto thuộc tỉnh Ishikawa của Nhật Bản chiều 1/1, khiến nước này và nhiều quốc gia lân cận phát cảnh báo sóng thần. Các đợt sóng cao khoảng một mét đã ập vào nhiều vùng bờ biển phía tây Nhật Bản và miền đông Hàn Quốc, giới chức cảnh báo vẫn có khả năng xảy ra những đợt sóng cao hơn trong vòng 24 giờ sau động đất.

Hơn 180 đứa con nhưng chưa một lần được nhận quà năm mới

Hơn 180 đứa con nhưng chưa một lần được nhận quà năm mới

Dù có nhiều con do hiến tinh trùng nhưng một người đàn ông ở Anh cho biết mình không nhận được một món quà hay lời chúc nào vào năm mới.

Xem thêm
Từ khóa:   động đất Nhật Bản tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 31 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích