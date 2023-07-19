Lời kể ám ảnh về thời khắc kinh hoàng của 'anh hùng' cứu được 3 người trong 'chiếc xe buýt tử thần' vụ ngập hầm chui

Thế giới 19/07/2023 12:44

Số người thiệt mạng trong thảm kịch ngập đường hầm Osong này đã lên đến 14 người và có 9 người được giải cứu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục các công tác còn lại.     

Theo bản tin trên đài SBS hôm 17/7, tài xế xe tải Yoo Byung-jo (44 tuổi) đã cứu mạng 3 hành khách trên chiếc xe buýt 747 trong vụ "Thảm kịch ngập đường hầm Osong" xảy ra vào ngày 15/7. 

 

Vào buổi sáng xảy ra vụ tai nạn do lũ lụt, ông Yoo thấy động cơ của chiếc xe buýt phía trước bị tắt máy ngay giữa lúc nước tràn vào đường chui Osong nên đã đâm vào đuôi xe từ phía sau và cố gắng đẩy chiếc xe buýt cùng thoát ra khỏi đường chui. Thế nhưng xe buýt bị chết máy không thể di chuyển. “Tôi đã cố gắng đẩy chiếc xe buýt từ phía sau, nhưng nó không nhích. Xe của tôi cũng bị tắt máy khi nước dâng lên" - Ông Yoo cho biết.  

Lời kể ám ảnh về thời khắc kinh hoàng của 'anh hùng' cứu được 3 người trong 'chiếc xe buýt tử thần' vụ ngập hầm chui - Ảnh 1

Lời kể ám ảnh về thời khắc kinh hoàng của 'anh hùng' cứu được 3 người trong 'chiếc xe buýt tử thần' vụ ngập hầm chui - Ảnh 2
Ông Yoo kể lại thời khắc kinh hoàng cứu được 3 người trong "chiếc xe buýt tử thần" vụ ngập hầm chui Osong - Ảnh: SBS News

Theo lời kể của ông Yoo, nước mỗi lúc một dâng lên cao, ông liền vội đập cửa kính và trèo lên nóc xe tải. Vào lúc đó, ông thấy một cô gái khoảng 20 tuổi bị cuốn khỏi xe buýt, đang bám chặt gương chiếu hậu của xe tải và ngay lập tức kéo cô gái lên nóc xe của mình.   

 

Ông Yoo còn nghe tiếng la thất thanh “làm ơn cứu tôi với”. Ông Yoo giải thích về tình huống lúc đó, nói rằng: “Hai người đàn ông đang nổi trên mặt nước và liên tục kêu cứu nhưng chỉ có khuôn mặt của họ nhô lên khỏi mặt nước". Ông kể mình đã dùng hết sức lực bám vào lan can rồi giải cứu, kéo cả 2 người lên. Ông cùng 3 người leo lên lan can từ nóc xe tải rồi chờ lực lượng cứu hộ.  

Lời kể ám ảnh về thời khắc kinh hoàng của 'anh hùng' cứu được 3 người trong 'chiếc xe buýt tử thần' vụ ngập hầm chui - Ảnh 3

 

Lời kể ám ảnh về thời khắc kinh hoàng của 'anh hùng' cứu được 3 người trong 'chiếc xe buýt tử thần' vụ ngập hầm chui - Ảnh 4
Ông Yoo cùng 3 hành khách leo lên lan can từ nóc xe tải rồi chờ lực lượng cứu hộ - Ảnh: SBS News

 

Trong bản tin của đài SBS, người thân của hành khách được cứu cũng đến gặp tài xế xe tải để cảm ơn cứu mạng. Một phụ huynh của cô gái khoảng 20 tuổi được cứu lúc đó cho biết "Con gái tôi kể, con bé nói 'chú hãy buông tay con ra vì con không còn sức nữa nhưng ông đã nắm chặt con hết mức có thể và cuối cùng kéo được con lên', tôi thực sự cảm ơn ông Yoo rất nhiều vì đã cứu con bé". 

Lời kể ám ảnh về thời khắc kinh hoàng của 'anh hùng' cứu được 3 người trong 'chiếc xe buýt tử thần' vụ ngập hầm chui - Ảnh 5
Người thân của hành khách được cứu cũng đến gặp ông Yoo để cảm ơn cứu mạng - Ảnh: SBS News

Mưa lớn kéo dài đã làm tràn bờ sông và gây ngập lụt khu vực hầm chui ở khu vực Osong. Vào thời điểm đó, khoảng 8h40 (tức 6h40 giờ Hà Nội) ngày 15/7, trong hầm có 1 xe buýt và 14 xe khác bị ngập không thể chạy thoát đã bị nước lũ nhấn chìm toàn bộ. Số người thiệt mạng trong thảm kịch ngập đường hầm Osong này đã lên đến 14 người và có 9 người được giải cứu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục các công tác còn lại.         

 

 

 

 

 

 

 

 

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