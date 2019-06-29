Lợi dụng trò chơi bịt mắt, thanh niên luồn tay vào váy, sờ soạng vùng kín cô gái trẻ

Thế giới 29/06/2019 17:08

Lợi dụng trò chơi bịt mắt, thanh niên luồn tay vào váy, sờ soạng vùng kín của phù dâu xinh đẹp. Những hình ảnh sàm sỡ phù dâu đám cưới trở nên phổ biến trên mạng xã hội.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, "náo hôn" hay còn gọi là "náo động phòng" là truyền thống mang ý nghĩa tốt, giúp các cặp vợ chồng xua đi cảm giác ngại ngùng và gần gũi nhau hơn. Sở dĩ có phong tục này là vì trước đây các cuộc hôn nhân đều là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", có không ít cặp đôi đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau.

Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, phong tục này đã bị biến tướng đi rất nhiều, trở thành những hoạt động phản cảm, lố bịch gây phẫn nộ dư luận.

Mới đây, đoạn clip sàm sỡ phù dâu đám cưới lại tiếp tục gây bão mạng xã hội. Cô gái trẻ vốn được mời đến để hỗ trợ cô dâu nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh hết sức éo le.

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Nam thanh niên sàm sỡ phù dâu đám cưới trước mặt nhiều người - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô phù dâu này mặc một chiếc váy màu tím, khoe khéo bờ vai thon gọn và vòng một sexy. Đứng đối diện với cô phù dâu là một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Chàng trai này đang bịt mắt để tham gia vào trò chơi đoán tên người.

Khi trò chơi bắt đầu, thanh niên này đưa tay sờ soạng khắp người cô phù dâu. Mượn cớ phải sờ kỹ mới nhận dạng được, nam thanh niên dùng tay sờ vòng một cô gái một cách thô thiển. Tiếp đó, gã này còn ngồi sụp xuống, luồn tay vào váy phù dâu để sờ soạng vùng kín.

Đáng nói nhất chính là thái độ của cô phù dâu. Cô gái này không hề tỏ ra bực bội hay ngăn cản mà vẫn đứng im cho nam thanh niên sàm sỡ cơ thể mình với thái độ thản nhiên, vui vẻ. Những người xung quanh liên tục reo hò cổ vũ, lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng thô thiển, phản cảm này.

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Cô phù dâu tỏ ra thoải mái khi bị nam thanh niên sờ soạng vùng kín - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội Weibo, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành động của nam thanh niên cùng những người có mặt trong clip.

"Ghê tởm quá, thái độ cô phù dâu thật khó hiểu"; "Cả thanh niên lẫn cô phù dâu đều có vấn đề"; "Chẳng khác gì một vụ lạm dụng tình dục"..., dân mạng bình luận.

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Từ khóa:   náo hôn sàm sỡ phụ nữ

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