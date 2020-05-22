Lăn ra đường ăn vạ bạn trai, cô gái và người yêu bị ô tô cán qua người

Trong lúc đứng cãi nhau giữa đường với người yêu, cô gái nằm xuống để ăn vạ. Không may cả hai gặp tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu.

Khi yêu nhau, việc các cặp đôi xảy ra mâu thuẫn tình cảm là chuyện không thể tránh khỏi. Để giải quyết, nhiều người chọn cách đóng cửa bảo nhau để tránh gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên, mới đây một cặp đôi Trung Quốc lại kéo nhau ra đường để tranh cãi, dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo đó, sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 phút tối 25/4 tại huyện Long Nam, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ban đầu cặp đôi đứng cãi nhau bên đường. Sau đó, cô gái ra giữa đường đứng dù trên đường có rất đông xe cộ qua lại.

Cặp đôi lôi nhau ra giữa đường để tranh cãi - Ảnh cắt từ clip

Người con trai đi theo bạn gái ra giữa đường, lúc này cả hai lại tiếp tục xảy ra tranh cãi. Sau một hồi cãi vã, cô gái dùng tay đẩy bạn trai rồi lăn ra đường ăn vạ. Trước hành động của bạn gái, chàng trai vẫn bình tĩnh đứng bấm điện thoại.

Sau đó, một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao lao tới, cán qua người cặp đôi. Vụ tai nạn khiến cô gái bị kéo xuống gầm xe, chàng trai bị húc văng. Dù bị thương nhưng chàng trai vẫn cố gắng bò qua, cùng với tài xế ô tô cố kéo bạn gái ra ngoài.

Cả hai gặp tai nạn giao thông sau khi cô bạn gái nằm xuống đường ăn vạ - Ảnh cắt từ clip

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, cặp đôi may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên cô gái vẫn phải nằm viện để điều trị.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc và thế giới. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi xem thường mạng sống của cặp đôi này. Nhiều người cho rằng hành vi này không chỉ khiến cả hai gặp nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

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