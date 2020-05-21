Bình Phước: Cô gái 19 tuổi dùng kéo đâm bạn tử vong trước nhà nghỉ vì mâu thuẫn tình cảm

Xã hội 21/05/2020 08:40

Vì mâu thuẫn tình cảm, cô gái 19 tuổi đã hẹn bạn ra nhà nghỉ để giải quyết. Sau đó, đối tượng dùng kéo đâm bạn tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mới đây, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Yến Nhi (19 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là Ngô Thị Kiều Oanh (20 tuổi, quê Đồng Tháp). 

Theo thông tin trên báo Giao thông, vì mâu thuẫn tình cảm nên Nhi và Oanh hẹn gặp nhau để nói chuyện. Chiều 17/5, Nhi hẹn Oanh đến một nhà nghỉ thuộc ấp Đồng Tâm, thị trấn Lộc Ninh. Tại đây, Nhi dùng kéo thủ sẵn trong người đâm Oanh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng sau đó Oanh đã tử vong.

mau thuan tinh cam 1
Vì mâu thuẫn tình cảm, Nhi đã dùng kéo đâm Oanh tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, Nhi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 18/5, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vào tháng 7/2019, tại Tuyên Quang cũng xảy ra vụ việc cô gái sát hại tình địch vì ghen tuông. Theo đó, Lê Thanh Thúy (sinh năm 1996, trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1986, trú huyện Yên Sơn) có quan hệ tình cảm từ năm 2015. 

Vào ngày 16/7/2019, Thúy phát hiện P.A.T (sinh năm 1995, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã đăng hình ảnh chụp trong phòng ngủ của Tuấn lên Facebook.

Sau đó, Thúy gọi 2 người bạn cùng về phòng trọ của Tuấn ở thôn Chè Đen 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để giải quyết. Ngay khi Tuấn vừa mở cửa, Thúy đi vào phòng ngủ thì phát hiện T. cùng 2 người khác ngồi bên trong. Lúc này, Thúy đã mắng T. rồi dùng dao lao đến đâm vào ngực trái của cô gái khiến nạn nhân tử vong. 

Sau khi gây án, Thúy đã rời khỏi hiện trường. Đến 23 giờ cùng ngày, Thúy đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Thấy bạn gái bị người yêu cũ đánh, thanh niên cùng nhóm bạn dùng dao truy sát tình địch ở công viên trung tâm Sài Gòn

Thấy bạn gái bị người yêu cũ đánh, thanh niên cùng nhóm bạn dùng dao truy sát tình địch ở công viên trung tâm Sài Gòn

Thấy bạn gái bị người yêu cũ đánh nên Sơn cùng nhóm bạn đi tìm. Vừa tới nơi, nhóm dùng dao đuổi chém truy sát khiến Tính chạy vào công viên. Tại đây, nhóm dùng dao đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tẩu thoát.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Phước sát hại tình địch án mạng nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 37 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 39 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 56 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản