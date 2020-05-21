Vì mâu thuẫn tình cảm, cô gái 19 tuổi đã hẹn bạn ra nhà nghỉ để giải quyết. Sau đó, đối tượng dùng kéo đâm bạn tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mới đây, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Yến Nhi (19 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là Ngô Thị Kiều Oanh (20 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo thông tin trên báo Giao thông, vì mâu thuẫn tình cảm nên Nhi và Oanh hẹn gặp nhau để nói chuyện. Chiều 17/5, Nhi hẹn Oanh đến một nhà nghỉ thuộc ấp Đồng Tâm, thị trấn Lộc Ninh. Tại đây, Nhi dùng kéo thủ sẵn trong người đâm Oanh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng sau đó Oanh đã tử vong.

Vì mâu thuẫn tình cảm, Nhi đã dùng kéo đâm Oanh tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, Nhi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 18/5, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vào tháng 7/2019, tại Tuyên Quang cũng xảy ra vụ việc cô gái sát hại tình địch vì ghen tuông. Theo đó, Lê Thanh Thúy (sinh năm 1996, trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1986, trú huyện Yên Sơn) có quan hệ tình cảm từ năm 2015.

Vào ngày 16/7/2019, Thúy phát hiện P.A.T (sinh năm 1995, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã đăng hình ảnh chụp trong phòng ngủ của Tuấn lên Facebook.

Sau đó, Thúy gọi 2 người bạn cùng về phòng trọ của Tuấn ở thôn Chè Đen 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để giải quyết. Ngay khi Tuấn vừa mở cửa, Thúy đi vào phòng ngủ thì phát hiện T. cùng 2 người khác ngồi bên trong. Lúc này, Thúy đã mắng T. rồi dùng dao lao đến đâm vào ngực trái của cô gái khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thúy đã rời khỏi hiện trường. Đến 23 giờ cùng ngày, Thúy đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Thấy bạn gái bị người yêu cũ đánh, thanh niên cùng nhóm bạn dùng dao truy sát tình địch ở công viên trung tâm Sài Gòn Thấy bạn gái bị người yêu cũ đánh nên Sơn cùng nhóm bạn đi tìm. Vừa tới nơi, nhóm dùng dao đuổi chém truy sát khiến Tính chạy vào công viên. Tại đây, nhóm dùng dao đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tẩu thoát.

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