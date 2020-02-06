Đi giúp chị gái giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị đâm tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Lạp (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra vì liên quan đến vụ án mạng khiến Lê Minh Cảnh (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Theo đó, nam thanh niên bị đâm tử vong trong lúc giúp chị gái giải quyết mâu thuẫn với bạn trai. Cụ thể, theo thông tin trên Tổ Quốc, Lạp và chị L.C.U (37 tuổi, chị gái của Cảnh) có quan hệ yêu đương. Chiều 4/2, giữa chị U. và Lạp xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Lạp lấy điện thoại của chị U. bỏ về nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Giúp chị gái giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị đâm tử vong - Ảnh: Internet

Biết chuyện, Cảnh đã tìm đến nhà Lạp nói chuyện khiến 2 bên cự cãi. Trong lúc tranh cãi, Cảnh dùng tay đánh Lạp chảy máu rồi bỏ về nhà của mình.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Cảnh cùng với chị gái và một số người bạn đến nhà Lạp nói chuyện. Lúc này, Lạp gọi điện cho em ruột là Nguyễn Duy Lương (25 tuổi). Sau đó Lương cùng nhóm bạn bao gồm Đinh Văn Tuấn (22 tuổi), Đinh Văn Trường (em của Tuấn, 21 tuổi) kéo tới giúp Lạp.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Lúc này, Tuấn và Trường dùng dao tấn công Cảnh khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Riêng đối tượng Lương, Tuấn và Trường hiện vẫn đang bỏ trốn.

Dự tiệc tất niên, chị gái bị chém đứt lìa bàn tay vì can ngăn hàng xóm truy sát em trai Vì can ngăn hàng xóm truy sát em trai, người chị gái bị chém đứt bàn tay. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-em-trai-bi-dam-chet-thuong-tam-khi-giup-chi-giai-quyet-mau-thuan-tinh-cam-350205.html