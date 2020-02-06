Đồng Nai: Em trai bị đâm chết thương tâm khi giúp chị giải quyết mâu thuẫn tình cảm

Tin nóng 06/02/2020 10:49

Đi giúp chị gái giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị đâm tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Lạp (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra vì liên quan đến vụ án mạng khiến Lê Minh Cảnh (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tử vong. 

Theo đó, nam thanh niên bị đâm tử vong trong lúc giúp chị gái giải quyết mâu thuẫn với bạn trai. Cụ thể, theo thông tin trên Tổ Quốc, Lạp và chị L.C.U (37 tuổi, chị gái của Cảnh) có quan hệ yêu đương. Chiều 4/2, giữa chị U. và Lạp xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Lạp lấy điện thoại của chị U. bỏ về nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

bi dam tu vong 1
Giúp chị gái giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị đâm tử vong - Ảnh: Internet

Biết chuyện, Cảnh đã tìm đến nhà Lạp nói chuyện khiến 2 bên cự cãi. Trong lúc tranh cãi, Cảnh dùng tay đánh Lạp chảy máu rồi bỏ về nhà của mình.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Cảnh cùng với chị gái và một số người bạn đến nhà Lạp nói chuyện. Lúc này, Lạp gọi điện cho em ruột là Nguyễn Duy Lương (25 tuổi). Sau đó Lương cùng nhóm bạn bao gồm Đinh Văn Tuấn (22 tuổi), Đinh Văn Trường (em của Tuấn, 21 tuổi) kéo tới giúp Lạp. 

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Lúc này, Tuấn và Trường dùng dao tấn công Cảnh khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Riêng đối tượng Lương, Tuấn và Trường hiện vẫn đang bỏ trốn.

Dự tiệc tất niên, chị gái bị chém đứt lìa bàn tay vì can ngăn hàng xóm truy sát em trai

Dự tiệc tất niên, chị gái bị chém đứt lìa bàn tay vì can ngăn hàng xóm truy sát em trai

Vì can ngăn hàng xóm truy sát em trai, người chị gái bị chém đứt bàn tay. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm Đồng Nai đâm chết người

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào