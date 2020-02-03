Hé lộ 'tâm thư' của gã đàn ông lao vào nhà đâm chết cụ bà hàng xóm 71 tuổi ở Thanh Hóa

Xã hội 03/02/2020 11:00

Sau khi đâm chết hàng xóm, người đàn ông 41 tuổi cầm dao chạy ra ngoài. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an phát hiện đối tượng này có để lại một bức thư.

Vụ việc người đàn ông 41 tuổi đâm chết hàng xóm 71 tuổi đã gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đức Thắng (41 tuổi, trú số nhà 1/16, phố Đông Lân 2, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi giết người.

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Gã đàn ông chạy vào nhà đâm chết hàng xóm 71 tuổi - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Bảo vệ pháp luật, trước khi gây án, đối tượng còn để lại “tâm thư” nói có người đầu độc, hành hạ mình suốt nhiều năm qua.

Trong thư người này viết: “Một số người đang ngồi trong nhà ông Hạnh số nhà 21 Đông Lân. Nhà ông Hạnh thuê người bắn vật gì vào cơ thể tôi, vào đầu vào óc tôi, tra tấn tôi dã man suốt 6 năm nay. Tôi đau đớn và phải chịu đựng. Tôi được cơ quan công an và người nhà đưa đi nhập viện.

Sau khi tôi về, bọn chúng lại tra tấn tôi tiếp và thuê người dọa nạt, đánh đập tôi. Tôi đã báo cáo địa phương và cơ quan công an nhưng một số người vẫn tiếp tục tra tấn tôi hàng ngày, hàng giờ. Nên tôi không còn con đường nào lựa chọn cả. Vậy tôi kính mong người dân hiểu cho tôi. Tôi đã van xin bọn chúng nhưng bọn chúng vẫn không tha. Nên tôi sống trong lo sợ, vì bọn chúng nấp trong bóng tối đánh đập tôi và giết tôi lúc nào không hay. Tôi mong các cơ quan ban ngành, nhất là Bộ Công an, tìm ra bọn dơ bẩn nấp trong bóng tối, hãm hại tôi suốt mấy năm nay, đẩy tôi đến con đường cùng. Một lần nữa tôi kính mong người dân hiểu”.

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Bức thư do Thắng để lại trước khi gây án - Ảnh: BVPL

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/2, Thắng bất ngờ xông vào nhà hàng xóm đâm chết bà L.T.Đ (71 tuổi, trú phố Đông Lân 2, ở cạnh nhà đối tượng Vũ Đức Thắng). Theo hình ảnh trích xuất từ camera của nhà dân, sau khi đối tượng xông vào nhà nạn nhân, người nhà bà Đ. hoảng loạn chạy ra ngoài. Sau đó Thắng cũng chạy ra ngoài, trên tay cầm theo dao nhọn.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

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Sau khi đâm chết hàng xóm, nghi phạm nhanh chóng cầm dao rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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