Ngay mùng 1 Tết Canh Tý, người chồng đâm vợ bị thương nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Mới đây, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã bàn giao đối tượng Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong). Theo đó, người chồng đâm vợ trong lúc đuổi chém con. Nạn nhân bị thương quá nặng nên đã tử vong.

Người chồng đâm vợ tử vong trong lúc đang đuổi chém con ruột vào mùng 1 Tết - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo thông tin trên Tổ Quốc, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý), Phong đi chúc Tết nhà hàng xóm rồi trở về nhà. Vì không có chìa khóa vào trong nên Phong gọi con về mở cửa.

Sau khi con mở cửa, Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém. Thấy vậy, chị Liên đã chạy theo can ngăn, ôm chồng từ phía sau. Ngay sau đó, đối tượng dùng dao đâm ngược về phía sau, trúng vào bụng vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nhìn thấy vợ bị mất máu nên Phong cùng hàng xóm đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên chị Liên đã tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. Tại cơ quan công an, bước đầu Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

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