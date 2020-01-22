Vì can ngăn hàng xóm truy sát em trai, người chị gái bị chém đứt bàn tay. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, TS Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị này vừa tiến hành phẫu thuật nối thành công và phục hồi bàn tay trái của nữ bệnh nhân L.T.K.Q (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) sau khi bị đứt lìa.

Vì ngăn cản em trai bị hàng xóm truy sát, người chị bị chém đứt bàn tay. Nhờ được đưa vào viện kịp thời nên bàn tay của nạn nhân đã được nối lại - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tiền phong, các bác sĩ đã mất khoảng 7 giờ đồng hồ để hoàn thành ca phẫu thuật. Các bác sĩ đã tiến hành nối lại 2 xương ống tay, nối lại toàn bộ mạch máu và các dây thần kinh, gân cơ… Đến sáng nay (21/1), các ngón tay của nạn nhân đã có thể cử động được.

Cũng theo nguồn tin trên, vào tối 20/1 (tức 25 tháng Chạp), trong lúc dự tiệc tất niên, chị Q. nhìn thấy em trai bị truy sát nên lao vào can ngăn nên bị chém đứt bàn tay.

Ngay sau đó, gia đình đã tiến hành băng bó vết thương trên cánh tay và bảo quản bàn tay bị đứt lìa của nạn nhân rồi đưa vào Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa để cấp cứu. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị choáng, lơ mơ, mất máu nhiều…

Nhờ được đưa vào viện kịp thời nên bàn tay của nạn nhân đã được nối và cử động được sau 7 giờ phẫu thuật. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hàng xóm kể lại giây phút bé trai 10 tuổi bị người thân chém đứt lìa bàn tay: “Lúc tôi đi tìm tay thằng bé, nó vẫn tỉnh và kêu đau lắm...” Vụ việc bác ruột dùng dao chém đứt lìa bàn tay cháu ở Bắc Giang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Theo người thân và hàng xóm cạnh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ kịp nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người bố, khi chạy sang thì thấy bàn tay cháu bé đã đứt lìa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-tiec-tat-nien-chi-gai-bi-chem-dut-lia-ban-tay-vi-can-ngan-hang-xom-truy-sat-em-trai-349308.html