Theo thông tin mới nhất, bé trai bị chém lìa bàn tay đã được phẫu thuật nối tay thành công nhưng mắt trái đã hỏng hoàn toàn.

Nhiều ngày qua, vụ việc bé trai bị chém đứt lìa bàn tay tại Bắc Giang khiến dư luận bàng hoàng. Được biết sau ca mổ kéo dài hơn 15 tiếng đồng hồ, vào ngày 8/9 các bác sĩ đã nối được bàn tay bị đứt lìa của nạn nhân. Tuy nhiên, mắt trái của em đã hỏng hoàn toàn do bị đối tượng Hoàng Văn Lưu (49 tuổi, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) chém nhiều nhát vào đầu. Người bố đau đớn kể lại khoảnh khắc bé trai bị chém dã man ngay trong phòng ngủ - Ảnh: Helino Theo thông tin người nhà bé H.V.V (10 tuổi) chia sẻ trên Helino, vào khoảng 10 giờ sáng 7/9, bé V. đang chơi ở nhà hàng xóm, nhìn thấy bố đi làm về thì về theo. Trong lúc anh Hoàng Văn Trường (sinh năm 1982, bố bé V.) đi tắm thì V. mượn điện thoại để chơi. Chỉ sau đó vài phút, anh Trường nghe tiếng con la thất thanh nên lập tức chạy lên xem. Lúc này bé V. đã bị đối tượng Lưu chém vào 2 bàn tay và vài nhát vào mặt.

Nhìn thấy anh Trường, Lưu cầm dao đuổi theo nhưng may mắn anh đã lấy được chiếc chiếc xẻng chống cự và khống chế được đối tượng. Ngay sau đó, người nhà đã nhanh chóng đưa bé V. vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vì tình trạng quá nặng nên các bác sĩ phải chuyển em ra Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật nối thành công bàn tay của nạn nhân. Chứng kiến cảnh con trai bị người họ hàng chém dã man, anh Trường vô cùng đau lòng. “Tất cả mọi vấn đề tôi đã giao hết cho các bác (trong đó có cả người thân của đối tượng gây án - NV) lo cho cháu, tôi không dám nhìn lại con”, anh Trường chia sẻ trên Zing.

Hiện bé V. đã tỉnh lại và nhận diện được một số người thân trong gia đình - Ảnh: Internet Được biết đối tượng Lưu và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng, từ trước đến nay không xảy ra mâu thuẫn gì. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ bé V. mới đi làm công nhân ở một công ty ở Bắc Ninh nên không có mặt tại nhà. Ngay sau khi nhận được tin con bị chém, chị đã tức tốc có mặt tại Hà Nội để chăm sóc. Vào ngày 8/9, bé V. đã tỉnh lại và nhận diện được một số người thân trong gia đình. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé trai bị chém dã man này.

Vụ bác họ dùng dao chém cháu đứt bàn tay: Đối tượng quanh co khi lấy lời khai Liên quan đến vụ việc một cháu trai 10 tuổi bị bác họ chém đứt bàn tay, hiện cơ quan công an đã thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng gây án để phục vụ công tác điều tra.

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